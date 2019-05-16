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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
16.05.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig'de play-off'a son 2 bilet! 3 takım...

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Spor Toto 1. Lig'de play-off'a son 2 bilet! 3 takım...

Spor Toto 1. Lig'de sezon 34. ve son hafta maçlarıyla sona erecek. Play-off'ta yer alacak son 2 takım için 3 ekip yarışıyor!

Ligin son haftası, yarın yapılacak 4 maçla başlayacak. Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği ile Abalı Denizlispor, ligi ilk 2'de bitirerek Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Son haftasına girilen ligde Hatayspor ile Osmanlıspor'un normal sezonu ilk 6'da bitirerek play-off'ta mücadele etmesi kesinleşti.

Play-off'ta yer alacak diğer iki takım olabilmek için 3 ekip yarışıyor. 57 puanlı Altınordu, 56 puanlı Gazişehir Gaziantep ve 55 puanlı Adana Demirspor'dan ikisi, son hafta maçlarının ardından play-off'a kalacak.

Ligden düşecek takımlar ise daha önce belli oldu. Afjet Afyonspor, Birevim Elazığspor ve Kardemir Karabükspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

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Ligde son haftanın maç programı şöyle:

Yarın:
16.30 Altay - Birevim Elazığspor (İzmir Atatürk)
16.30 Boluspor - Eskişehirspor (Bolu Atatürk)
16.30 Balıkesirspor Baltok - Hatayspor (Balıkesir Atatürk)
16.30 Afjet Afyonspor - Ümraniyespor (Zafer)

18 Mayıs Cumartesi
16.30 Gençlerbirliği - Adana Demirspor (Eryaman)
16.30 Adanaspor - Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
16.30 İstanbulspor - Abalı Denizlispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.30 Giresunspor - Altınordu (Giresun Atatürk)
16.30 Kardemir Karabükspor - Gazişehir Gaziantep (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 

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Spor Toto 1. Ligde play-offa son 2 bilet 3 takım...

 

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