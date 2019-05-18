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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.05.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig'de play-off'a hangi takım kalacak?

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Spor Toto 1. Lig'de play-off'a hangi takım kalacak?

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında 3 takımın play-off'a kalma şansı bulunuyor. Bu kritik karşılaşmaları anbean, 3 boyutlu "Spor Arena Canlı Anlatım" sayfalarımızdan takip edebileceksiniz...

Gençlerbirliği ve Denizlispor, Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Hatayspor normal sezonu 3'üncü sırada bitirirken, Osmanlıspor ise son haftaya 59 puanla 4'üncü sırada girdi.

5'inci sıradaki Altınordu'nun 57, 6'ncı sıradaki Gazişehir Gaziantep'in 56 ve 7'nci sıradaki Adana Demirspor'un ise 55 puanı bulunuyor ve bu üç takım play-off'a kalmak için son haftaya kıyasıya bir mücadele içinde girdiler.

PUAN DURUMU
Ptt 1. Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Gençlerbirliği332370
2Önceki2 Denizlispor333269
3Önceki3 Hatayspor343567
4Önceki4 Osmanlıspor332059
5Önceki5 Altinordu Fk331957
6Önceki6 Gazisehir Gaziantep332456
7Önceki7 Adana Demir331355
8Önceki8 Umraniyespor34753
9Önceki9 Boluspor34049
10Önceki10 Altay341247
11Önceki11 İstanbulspor33243
12Önceki12 Balıkesirspor34-940
13Önceki13 Adanaspor33-537
14Önceki14 Eskişehirspor34-2235
15Önceki15 Giresunspor33-1133
16Önceki16 Afjet Afyonspor34-1730
17Önceki17 Elazığspor34-2625
18Önceki18 K. Karabükspor33-970
Puan durumu

"GİRESUNSPOR - ALTINORDU" MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

"KARABÜKSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP" MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

"GENÇLERBİRLİĞİ - ADANA DEMİRSPOR" MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

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