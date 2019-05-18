Spor Toto 1. Lig'de play-off'a hangi takım kalacak?
Spor Toto 1. Lig'in son haftasında 3 takımın play-off'a kalma şansı bulunuyor. Bu kritik karşılaşmaları anbean, 3 boyutlu "Spor Arena Canlı Anlatım" sayfalarımızdan takip edebileceksiniz...
Gençlerbirliği ve Denizlispor, Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
Hatayspor normal sezonu 3'üncü sırada bitirirken, Osmanlıspor ise son haftaya 59 puanla 4'üncü sırada girdi.
5'inci sıradaki Altınordu'nun 57, 6'ncı sıradaki Gazişehir Gaziantep'in 56 ve 7'nci sıradaki Adana Demirspor'un ise 55 puanı bulunuyor ve bu üç takım play-off'a kalmak için son haftaya kıyasıya bir mücadele içinde girdiler.
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Gençlerbirliği
|33
|23
|70
|2Önceki2
|Denizlispor
|33
|32
|69
|3Önceki3
|Hatayspor
|34
|35
|67
|4Önceki4
|Osmanlıspor
|33
|20
|59
|5Önceki5
|Altinordu Fk
|33
|19
|57
|6Önceki6
|Gazisehir Gaziantep
|33
|24
|56
|7Önceki7
|Adana Demir
|33
|13
|55
|8Önceki8
|Umraniyespor
|34
|7
|53
|9Önceki9
|Boluspor
|34
|0
|49
|10Önceki10
|Altay
|34
|12
|47
|11Önceki11
|İstanbulspor
|33
|2
|43
|12Önceki12
|Balıkesirspor
|34
|-9
|40
|13Önceki13
|Adanaspor
|33
|-5
|37
|14Önceki14
|Eskişehirspor
|34
|-22
|35
|15Önceki15
|Giresunspor
|33
|-11
|33
|16Önceki16
|Afjet Afyonspor
|34
|-17
|30
|17Önceki17
|Elazığspor
|34
|-26
|25
|18Önceki18
|K. Karabükspor
|33
|-97
|0
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