Spor Toto 1. Lig'de play-off potası belli oldu
Sport Toto 1. Lig'de play-off'a kalan 4 takım belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'de play-off mücadelesi verecek takımlar belli oldu. Altınordu ile berabere kalan BB Erzurumspor play-off'a kalan son takım oldu. Ümraniyespor, Boluspor, BB Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e çıkmak adına mücadele verecekler.
Şampiyon Çaykur Rizespor ve ikinci Ankaragücü Süper Lig'e çıkmayı garantilemişlerdi.
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Çaykur Rizespor
|34
|30
|69
|2Önceki2
|Ankaragücü
|33
|21
|62
|3Önceki3
|Ümraniyespor
|33
|14
|58
|4Önceki4
|Boluspor
|33
|22
|57
|5Önceki5
|Gazisehir Gaziantep
|34
|19
|53
|6Önceki6
|Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor
|34
|12
|53
|7Önceki7
|Altınordu
|34
|10
|53
|8Önceki8
|Balıkesirspor
|34
|10
|52
|9Önceki9
|İstanbulspor
|34
|6
|50
|10Önceki10
|Elazığspor
|34
|9
|48
|11Önceki11
|Giresunspor
|34
|6
|47
|12Önceki12
|Adanaspor
|34
|-15
|43
|13Önceki14
|Eskişehirspor
|34
|7
|41
|14Önceki13
|Adana Demir
|33
|-3
|40
|15Önceki15
|Denizlispor
|33
|-3
|38
|16Önceki 16
|Samsunspor
|33
|-14
|35
|17Önceki17
|Manisaspor
|34
|-49
|12
|18Önceki18
|Gaziantepspor
|34
|-82
|1
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