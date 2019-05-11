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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.05.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig'de kritik pazar! Gençlerbirliği ile Denizlispor...

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Spor Toto 1. Lig'de kritik pazar! Gençlerbirliği ile Denizlispor...

Spor Toto 1. Lig'de lider Gençlerbirliği ile takipçisi Abalı Denizlispor, yarın tamamlanacak 33. hafta mücadelelerinin ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilir.

İlk iki takımın doğrudan Süper Lig vizesi alacağı, takip eden 4 ekibin ise play-off'ta Süper Lig'e yükselme mücadele vereceği ligde Kardemir Karabükspor, Birevim Elazığspor ve Afjet Afyonspor'un ligden düşmesi daha önce kesinleşti.

Ligde kalan 2 haftada doğrudan Süper Lig'e yükselecek ekiplerle, play-off mücadelesi yapacak takımlar ortaya çıkacak. Üst sıraları ilgilendiren tüm maçlar yarın saat 16.30'da oynanacak.

33. hafta öncesinde ilk 3 sıradaki 67 puanlı Gençlerbirliği, 66 puana sahip Abalı Denizlispor ve 61 puanı bulunan Hatayspor'un direkt Süper Lig'e yükselme şansı devam ediyor.

Gençlerbirliği yarın Gazişehir Gaziantep deplasmanında en az 1 puan aldığı takdirde, Abalı Denizlispor ise konuk edeceği, ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'u yenmesi durumunda Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Hatayspor bu hafta puan kaybettiği takdirde, Gençlerbirliği ile Abalı Denizlispor kendi maçlarının sonuçları ne olursa olsun Süper Lig'e yükselecek.

Hatay temsilcisi, sezon sonunda ligi Gençlerbirliği ile aynı puanda tamamlaması halinde ikili averajla rakibini geride bırakacak. İlk 3 sıradaki takımın ligi 67'şer puanda bitirmesi halinde ise Gençlerbirliği ilk 2'nin dışında kalacak.

Spor Toto 1. Ligde kritik pazar Gençlerbirliği ile Denizlispor...

- İlk 6 mücadelesi

Play-off oynayacak 4 takımdan biri ilk 3 sıradakilerden olacak, diğer 3 ekip için 5 aday bulunuyor.

56'şar puana sahip Gazişehir Gaziantep ve Osmanlıspor'un yanı sıra 54 puanlı Altınordu'nun play-off barajında yer aldığı ligde 52'şer puanlı Adana Demirspor ve Ümraniyespor da play-off için mücadelesini sürdürüyor.

- Yarının programı

İlk iki ve play-off iddiasını sürdüren ekiplerin yarın saat 16.30'da çıkacağı maçların programı şöyle:

Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi)
Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
Abalı Denizlispor-Kardemir Karabükspor (Denizli Atatürk)
Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Gaziantep)
Hatayspor-Giresunspor (Antakya Atatürk)
Altınordu-Boluspor (Bornova)
Osmanlıspor-Altay (Osmanlı)

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