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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.05.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig'de kart raporu

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Spor Toto 1. Lig'de kart raporu

Ligde 2018-2019 sezonunda hakemler bin 403 sarı kart gösterdi, 81 futbolcuyu da kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunda 306 müsabakada bin 403 sarı, 81 kırmızı kart gösterildi. Ligde hafta başına 2,38 kırmızı ve 41,27 sarı kart ortalaması düştü. Gazişehir Gaziantep ile Adana Demirspor arasındaki 3. hafta maçında ve 21. haftadaki Gençlerbirliği-Osmanlıspor müsabakalarında onar sarı kart kullanıldı. Kardemir Karabükspor-Hatayspor, Kardemir Karabükspor-Birevim Elazığspor, Altınordu-Birevim Elazığspor ve Adanaspor-Abalı Denizlispor maçlarında üçer kez kırmızı kart çıktı.

- Sarı kartlar

Adana Demirspor 90 kartla en fazla sarı kart gören ekip oldu. Bu takımı 89 kartla Gazişehir Gaziantep ve 86 kartla Osmanlıspor izledi. Eskişehirsporlu futbolcuların 61 sarı kart gördüğü ligde Abalı Denizlisporlu oyuncular ise 64 kez sarı kartla cezalandırıldı. Adanaspor'dan Veli Kızılkaya 13, Adanaspor'dan Hakan Barış, Osmanlıspor'dan Caner Arıcı, Balıkesirspor Baltok'tan Tomislav Glumac ve Adana Demirspor'dan Hamidou Traore on ikişer sarı kart gördü.

- Kırmızı kartlar

Toplam 81 kırmızı kartın gösterildiği Spor Toto 1. Lig'de, Birevim Elazığsporlu futbolcular 11, Eskişehirsporlu oyuncular ise 7 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Gazişehir Gaziantep ve Hatayspor'da birer futbolcu takımlarını eksik bıraktı. Adanaspor'dan Hakan Barış'ın 3 kez kırmızı kart gördüğü ligde Birevim Elazığspor'dan Yiğitcan Erdoğan, Ümraniyespor'dan Aaron Appindangoye, Boluspor'dan İshak Çakmak ve Altınordu'dan Hasan Hatipoğlu'nun yanı sıra sezona Birevim Elazığspor'da başlayıp Altay'da tamamlayan Andreas Tatos ikişer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu kart raporu şöyle:

Takımlar Sarı Kırmızı
Abalı Denizlispor 64 3
Adana Demirspor 90 4
Adanaspor 85 6
Afjet Afyonspor 81 3
Altay 77 6
Altınordu 77 4
Balıkesirspor Baltok 68 5
Birevim Elazığspor 85 11
Boluspor 75 5
Eskişehirspor 61 7
Gazişehir Gaziantep 89 1
Gençlerbirliği 74 6
Giresunspor 84 3
Hatayspor 71 1
İstanbulspor 80 4
Kardemir Karabükspor 80 6
Osmanlıspor 86 3
Ümraniyespor 76 3


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