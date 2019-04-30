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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
30.04.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig'de heyecan dorukta

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Spor Toto 1. Lig'de heyecan dorukta

Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor'un Süper Lig için avantajlı girdiği son 3 haftada play-off'a kalma mücadelesi çekişmeli geçecek - Kardemir Karabükspor'un düşmesinin kesinleştiği 1. Lig'de 2 takım daha lige veda edecek.

Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor'un Süper Lig için son 3 haftaya avantajlı girdiği Spor Toto 1. Lig'de play-off'a kalma mücadelesi çekişmeli geçecek. İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor'un yanı sıra Hatayspor da matematiksel olarak Süper Lig şansını son 3 haftaya taşıdı.

Gençlerbirliği'nin 67 puanla lider durumda bulduğu ligde 63 puana sahip Abalı Denizlispor ile 58 puanlı Hatayspor ilk 3 sırada yer aldı.

Kalan 3 haftada Gençlerbirliği'ne Süper Lig için sadece 1 puan gerekiyor. 32. haftada 5 Mayıs Pazar günü Abalı Denizlispor'u konuk edecek Gençlerbirliği, Hatayspor'un 3 Mayıs Cuma günü Boluspor deplasmanında olası bir puan kaybında maçını oynamadan Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Son 3 haftaya Hatayspor'un 5 puan önünde giren Abalı Denizlispor da Hatayspor'un puan kaybı ve deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenmesi halinde adını Süper Lig'e yazdıracak. Ligde ilk 2 sırada yer alan takımların kalan maçları şöyle:

- Gençlerbirliği: Abalı Denizlispor, Gazişehir Gaziantep (D), Adana Demirspor

- Abalı Denizlispor: Gençlerbirliği (D), Kardemir Karabükspor, İstanbulspor (D)

Eskişehirspor, ligde kalmayı garantiledi
Eskişehirspor, ligde kalmayı garantiledi

- Play-off

55 puanlı Osmanlıspor, 53 puana sahip Gazişehir Gaziantep ve 52 puanlı Adana Demirspor'un play-off barajında girdiği son 3 haftaya 51'er puana sahip Altınordu ile Ümraniyespor'un yanı sıra 46 puanlı Boluspor play-off iddiasını sürdürüyor. Play-off barajındaki takımların konumlarını korumaya çalışacağı son 3 haftada bu ekipleri takip edenler de rakiplerinin puan kaybı yapmasını bekleyecek.

- Düşme hattı

Kardemir Karabükspor'un veda ettiği ligde son 3 haftada 24 puanlı Birevim Elazığspor ile 25 puanı bulunan Afjet Afyonspor ve 30 puanlı Giresunspor'dan 2'si daha ligden düşecek. Bu 3 takımın kalan maçları şöyle:

- Birevim Elazığspor: Ümraniyespor, Afjet Afyonspor, Altay (D)

- Afjet Afyonspor: Osmanlıspor, Birevim Elazığspor (D), Ümraniyespor

- Giresunspor: Adana Demirspor, Hatayspor (D), Altınordu

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Spor Toto 1. Ligde heyecan dorukta

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