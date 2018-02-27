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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber:Yunanistan Ligi'nde maç öncesi ortalık karıştı!

Futbol
AA
27.02.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig'de heyecan artıyor

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Spor Toto 1. Lig'de son 10 haftaya girilirken zirve mücadelesindeki ilk 3 takım birer puan farkla sıralandı.

Sezon bitiminde ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, takip eden 4 takımın da play-off oynayacağı Spor Toto 1. Lig'de son 3 sırayı alacak ekipler ise 2. Lig'e düşecek.

Bitime 10 hafta kala 45 puana ulaşan Çaykur Rizespor liderliğini sürdürürken, 44 puanlı Ümraniyespor ile 43 puana ulaşan MKE Ankaragücü ilk 3 sırayı paylaştı. Ligde 38'er puana sahip Gazişehir Gaziantep ile İstanbulspor ve 37 puanlı Boluspor play-off barajında yer alıyor. Yine 6. sıradaki Boluspor'u 1
puan geriden takip eden Altınordu'yu 35 puanla Tetiş Yapı Elazığspor ve 33'er puanlı Balıkesirspor Baltok, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Adanaspor'un play-off şansı sürüyor.

Puan durumunda 6. sıradaki Boluspor ile düşme hattındaki Denizlispor arasında 11 puan farkın bulunduğu ligde 4 puanlı Gaziantepspor ile 14 puana sahip Grandmedical Manisaspor kümede kalma mücadelesinde geride kaldı.

Teknik direktörlüğe Fatih Tekke'yi getirdikten sonra 3 maçını kazanan Denizlispor, 26 puanla 16. sırada yer alırken, dün İstanbulspor'u 2-1'lik skorla geçen Adana Demirspor ise 27 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Teknik direktör Engin İpekoğlu'nun dün görevinden istifa ettiği Samsunspor ise 28 puanla 14. durumda bulunuyor.

Gol krallığında Samudio önde

Ligde Çaykur Rizesporlu Braian Samudio'nun 15 golle en fazla gol atan isim konumunda bulunuyor.
Paraguaylı futbolcuyu, 12'şer golle Balıkesirspor Baltok'tan Abdulkadir Özgen ile Boluspor'dan Rydell Poepon takip ediyor.

Seriler

Ligde 24. hafta itibarıyla Denizlispor gol yemediği son 3 maçını kayıpsız geçerken, Tetiş Yapı Elazığspor son 6 müsabakada mağlup olmadı. Gaziantepspor 22 maçtır galip gelemezken, art arda 8 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.
Altınordu ise son 10 müsabakada gol atmayı başardı.


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