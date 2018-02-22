Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Lig'in 24. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
24 Şubat Cumartesi:
15.30 MKE Ankaragücü-Gaziantepspor: Süleyman Abay
15.30 Balıkesirspor Baltok-Samsunspor: Zorbay Küçük
25 Şubat Pazar:
13.00 Grandmedical Manisaspor-Eskişehirspor: Ramazan Keleş
13.00 Ümraniyespor-Akın Çorap Giresunspor: Sarper Barış Saka
15.30 Çaykur Rizespor-Tetiş Yapı Elazığspor: Özgüç Türkalp
15.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
18.00 Adana Demirspor-İstanbulspor: Özgür Yankaya
26 Şubat Pazartesi:
18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: Burak Şeker
18.00 Altınordu-Boluspor: Bülent Birincioğlu
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