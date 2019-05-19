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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.05.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig'de gözler play-off'a çevrildi!

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Spor Toto 1. Lig'de gözler play-off'a çevrildi!

Normal sezon maçlarının tamamlandığı ligde Abalı Denizlispor sezonu şampiyon tamamlarken, Adana Demirspor ise Altınordu'yu geçerek play-off vizesi aldı.

Abalı Denizlispor'un son hafta zirveye çıktığı ligde yeşil-siyahlı ekiple Gençlerbirliği Süper Lig vizesi aldı.

Hatayspor, Osmanlıspor ve Gazişehir Gaziantep'in yanı sıra son haftaya ilk 6 dışında girmesine rağmen Adana Demirspor play-off'a kaldı. 

Son hafta Süper Lig'i garantileyen Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden Adana Demirspor, haftaya 5. sırada giren Altınordu'nun Giresunspor'a 3-1 yenilmesiyle kendisine play-off'ta yer buldu.

Play-off oynayacak 4 ekipten biri daha Süper Lig vizesi alacak.

Lige veda eden Kardemir Karabükspor, Birevim Elazığspor ve Afjet Afyonspor gelecek sezon TFF 2. Lig'de yer alacak.

- Gözler play-off'ta

22 Mayıs Çarşamba günü yarı final müsabakalarıyla başlayacak play-off'ta Hatayspor ile Adana Demirspor ve Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep karşılaşacak. Ekipler 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak finale çıkmak için mücadele edecek.

Spor Toto 1. Ligde gözler play-offa çevrildi

Bu sezon 24. kez uygulanacak play-off'ta Adana Demirspor ile Osmanlıspor beşinci, Gazişehir Gaziantep 4. ve Hatayspor 2. kez mücadele edecek. Bu takımlardan sadece Adana Demirspor play-off'ta bir kez mutlu sona ulaştı. 

- Hatayspor ile Adana Demirspor 25 yıl sonra birbirlerine rakip

Adana Demirspor play-off'tan Süper Lig'e yükselmeyi başardığı 1993-1994 sezonunda ilk turda Hatayspor'la eşleşmişti. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakada 1-0 kazanarak bir üst tura yükselen Adana Demirspor, iki takımın Süper Lig'e çıktığı o sezon Antalyaspor'la mutlu sona ulaşmıştı. Adana Demirspor ile Hatayspor 25 yıl sonra yine play-off'ta birbirlerine rakip oldu.

- Son 10 sezonda en fazla gol atılan hafta

Spor Toto 1. Lig'de 34. ve son haftada atılan 42 gol, son 10 sezonda en fazla gol atılan hafta oldu. Ligde 2013-2014'te 6. hafta ile 2014-2015'te 26. haftada takımlar 40'ar gol üretmişti.

2014-2015 sezonu 15. haftada 7, 2010-2011 sezonu 17. haftada ise sadece 8 gol atılmıştı. 

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