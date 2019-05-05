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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.05.2019 - 22:12, Son Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig'de görünüm

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Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı.

Lider Gençlerbirliği, sahasında Abalı Denizlispor'a 3-0 yenilerek bitime 2 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileme fırsatını değerlendiremedi. Başkent temsilcisi, en yakın rakibi Abalı Denizlispor'un 1 puan önünde 67 puanla lider durumda yer alıyor.
Ligin 32. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Adanaspor-Altınordu: 1-2
Boluspor-Hatayspor: 1-4
Birevim Elazığspor-Ümraniyespor: 3-3
İstanbulspor-Kardemir Karabükspor: 1-0
Afjet Afyonspor-Osmanlıspor: 0-0
Altay-Eskişehirspor: 2-1
Giresunspor-Adana Demirspor: 1-0
Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor: 0-3
Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep: 1-2

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. GENÇLERBİRLİĞİ 32 21 4 7 47 26 21 67
2. ABALI DENİZLİSPOR 32 19 9 4 56 30 26 66
3. HATAYSPOR 32 17 10 5 53 22 31 61
4. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 32 16 8 8 54 28 26 56
5. OSMANLISPOR 32 17 5 10 42 24 18 56
6. ALTINORDU 32 15 9 8 46 30 16 54
7. ADANA DEMİRSPOR 32 15 7 10 46 35 11 52
8. ÜMRANİYESPOR 32 14 10 8 41 32 9 52
9. BOLUSPOR 32 13 7 12 38 36 2 46
10. ALTAY 32 11 11 10 47 37 10 44
11. İSTANBULSPOR 32 9 13 10 40 40 0 40
12. BALIKESİRSPOR BALTOK 32 11 7 14 36 40 -4 40
13. ESKİŞEHİRSPOR 32 9 8 15 42 60 -18 35
14. ADANASPOR 32 8 10 14 37 45 -8 34
15. GİRESUNSPOR 32 7 12 13 29 39 -10 33
16. AFJET AFYONSPOR 32 6 8 18 35 53 -18 26
17. BİREVİM ELAZIĞSPOR 32 6 7 19 38 59 -21 25
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 32 0 3 29 9 100 -91 0

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir. 

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