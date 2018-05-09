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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
09.05.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig'de gol raporu! En iyisi...

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Spor Toto 1. Lig'de gol raporu! En iyisi...

Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonunda 68 gol atan Çaykur Rizespor, en golcü takım olurken bu gollerin 20'sine imza atan Samudio, ligin en fazla fileleri havalandıran ismi oldu.

Ligde 306 müsabakada 869 gol atılırken, maç başına gol ortalaması 2,84, hafta başına düşen gol sayısı da 25,6 olarak gerçekleşti. Çaykur Rizespor, attığı 68 golle en golcü takımı unvanını aldı. Gaziantepspor ise 18 golle en az gol atan ekip olarak dikkati çekti.

Çaykur Rizespor'u 63 golle Eskişehirspor ve 57 golle Gazişehir Gaziantep izledi. Çaykur Rizespor'dan Braian Samudio 20 golle krallığı yarışında ilk sırayı alırken, bu futbolcuyu 16'şar golle Altınordu'dan Kerim Avcı, Denizlispor'dan Mehmet Akyüz ve Boluspor'dan Rydell Poepon takip etti.

Gollerin dağılımı

Ligdeki 869 golün 492'sini ev sahibi ekipler, 377'sini deplasman takımları attı. Gollerin 616'sı ayakla, 150'si kafayla, 81'i penaltıdan atılırken, futbolcular 22 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Takımlar müsabakalarında ilk 45 dakikalık bölümde 343, ikinci yarılarda ise 526 gol kaydetti.

Toplam 103 penaltı kararının verildiği ligde, bunların 81'i gol oldu. Tetiş Yapı Elazığspor ve Ümraniyespor'un penaltıdan 8'er golü bulunuyor. Gaziantepspor ise penaltı atışından gol atamadı.

İstanbulspor 3, Adana Demirspor, Akın Çorap Giresunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Grandmedical Manisaspor, Tetiş Yapı Elazığspor, Ümraniyespor 2, Adanaspor, Altınordu, Boluspor, Denizlispor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Samsunspor birer penaltı atışından yararlanamadı.

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Kaleyi şaşıranlar

Toplam 10 takımdan 20 oyuncunun kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadığı ligde, Gazişehir Gaziantep 6, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantepspor, Grandmedical Manisaspor 3, Ümraniyespor 2, Altınordu, Balıkesirspor Baltok, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Tetiş Yapı Elazığsporlu oyuncular birer kez meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

Gazişehir Gaziantep'ten Sinan Osmanoğlu ve Ümraniyesporlu Appindangoye ikişer kez kendi filelerini havalandırdı.



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