Spor Toto 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Spor Toto 1. Lig'de sezonun ikinci yarısı 18 Ocak'ta oynanacak tek maçla başlayacak. Ligde 24 Aralık 2018'de yapılan tek maçla girilen 24 günlük devre arası, bugün Adana'da oynanacak Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla sona erecek. Peki, Spor Toto 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Futbolseverlerin 24 günlük hasreti sona eriyor. Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İşte, Spor Toto 1. Lig'de 18. haftanın maçları hakkında detaylar...
18 OCAK CUMA
19.00 Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19 OCAK CUMARTESİ
13.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor (Gaziantep)
16.00 Afjet Afyonspor-İstanbulspor (Zafer)
16.00 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı)
20 OCAK PAZAR
13.30 Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)
13.30 Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi)
16.00 Eskişehirspor-Giresunspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Altınordu-Balıkesirspor Baltok (Bornova)
21 OCAK PAZARTESİ
19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor (Şanlıurfa GAP)
LİGİN STATÜSÜ
Spor Toto 1. Lig'de üç takım sezon sonunda Spor Toto Süper Lig'e yükselecek.
Ligde 2018-2019 sezonu, 19 Mayıs'ta sona erecek. Ligi ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan Süper Lig'e çıkacak. 3, 4, 5 ve 6. sırada bulunan 4 takım ise play-off'ta mücadele edecek.
Play-off müsabakaları sonrasında da 1 takım daha gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.
Ligde son 3 sırayı alan takımlar ise TFF 2. Lig'e düşecek.
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