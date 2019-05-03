Spor Toto 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 32. hafta programı
Son 3 haftaya girilen Spor Toto 1. Lig'de heyecanın dozu giderek artıyor. Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor'un Süper Lig için avantajlı girdiği son 3 haftada play-off'a kalma mücadelesi çekişmeli geçecek. Peki, Spor Toto 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor'un yanı sıra Hatayspor da matematiksel olarak Süper Lig şansını son 3 haftaya taşıdı. Gençlerbirliği'nin 67 puanla lider durumda bulduğu ligde 63 puana sahip Abalı Denizlispor ile 58 puanlı Hatayspor ilk 3 sırada yer aldı. İşte, Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta programı...
3 MAYIS CUMA
19.30 Adanaspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.30 Boluspor-Hatayspor (Bolu Atatürk)
4 MAYIS CUMARTESİ
17.00 Birevim Elazığspor-Ümraniyespor (Yeni Malatya)
17.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.30 Afjet Afyonspor-Osmanlıspor (Zafer)
19.30 Altay-Eskişehirspor (İzmir Atatürk)
5 MAYIS PAZAR
17.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)
19.30 Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor (Eryaman)
19.30 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)
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