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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Spor Toto 1. Lig'de 'Adana derbisi' heyecanı
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Futbol
21.02.2018 - 10:43, Son Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig'de 'Adana derbisi' heyecanı

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Spor Toto 1'inci Lig'de Adanaspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak derbi, yarın 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

İki Adana takımının aralarında oynayacağı zorlu karşılaşma kentte büyük heyecan yaratırken, Adanaspor karşılaşmaya ev sahibi, Adana Demirspor ise deplasman takımı olarak çıkacak.

Puan tablosunda küme düşme sıralamasından uzaklaşmak isteyen Adana Demirspor, oynadığı son 5 lig maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik ve 1 galibiyet alırken, Süper Lig'e yükselmek için Play-Off potasını hedefleyen Adanaspor da oynadığı son 5 maçta Adana Demirspor ile aynı istatistiklere sahip oldu.

MUSTAFA UĞUR DERBİ TECRÜBELİ
Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, teknik direktörlük kariyeri boyunca Adanaspor karşısında takımını yönettiği 8 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 de yenilgi aldı.

2012-2013 sezonunda da Adana Demirspor'da görev alan tecrübeli teknik direktör, çıktığı 2 Adana derbisinden 1 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. 2015-2016 sezonunda Adana Demirspor'da görev alan Adanaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise Adanaspor'a karşı çıktığı tek derbi maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

MUSTAFA UĞUR: 'KEYİF ALINACAK BİR MAÇ OLSUN'
Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, Türkiye'nin ve Adana'nın en önemli derbilerinden birini oynayacaklarını belirtirken, şunları söyledi: "Adana şehri ve Adana Demirspor taraftarı için çok önem verilen bir müsabaka. Güzel, sıkıntısız bir maç oynamak ve galibiyetle bitirmek istiyoruz. Maça gelen taraftarların keyif alacağı bir karşılaşma olsun. Biz de bütün planımızı galibiyet üzerine yaptık. İnsanın hayatında derbiler farklı bir yer alır. Ben de Adana Demirspor'da 2015-2016 sezonuna derbiyle başlamıştım. O günkü maçtaki atmosfer hala hafızalarımızdan silinmedi. Aynı keyfi yaşamak istiyoruz. Herşeyin üzerinde güzel bir maç olacağı kanaatindeyim."

OSMAN ÖZKÖYLÜ: 'MUTLAKA KAZANMALIYIZ'
Adanaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise rakiplerinin son mağlubiyetiyle ligdeki konumu itibariyle sıkıntılı günler yaşadığını anlattı. Özköylü, şöyle konuştu: "Biz üst sıralarda Play-Off grubunda yer almak için mutlaka kazanmamız gerekiyor. İnşallah keyifli güzel bir maç olur. Adana'ya Adana seyircisine güzel keyifli bir maç izletiriz. Sahada kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Her türlü çalışmalarımızı bu yönde yaptık."

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