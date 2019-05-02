Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 32. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
19.30 Adanaspor-Altınordu: Yaşar Kemal Uğurlu
19.30 Boluspor-Hatayspor: Ali Palabıyık
4 Mayıs Cumartesi:
17.00 Birevim Elazığspor-Ümraniyespor: Yasin Kol
17.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor: Emre Kargın
19.30 Afjet Afyonspor-Osmanlıspor: Emre Malok
19.30 Altay-Eskişehirspor: Burak Taşkınsoy
5 Mayıs Pazar:
17.00 Giresunspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
19.30 Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
19.30 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep: Bülent Birincioğlu
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