Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta Malatya'da açılacak!
Spor Toto 1. Lig'de 30. haftanın perdesi, yarın yapılacak Birevim Elazığspor-Osmanlıspor mücadelesiyle açılacak.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
19.00 Birevim Elazığspor-Osmanlıspor (Yeni Malatya)
20 Nisan Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Abalı Denizlispor (Giresun Atatürk)
14.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi)
19.30 Gençlerbirliği-İstanbulspor (Eryaman)
21 Nisan Pazar:
14.00 Boluspor-Gazişehir Gaziantep (Bolu Atatürk)
16.30 Altay-Hatayspor (İzmir Atatürk)
16.30 Afjet Afyonspor-Altınordu (Zafer)
19.30 Adanaspor-Adana Demirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
22 Nisan Pazartesi:
19.00 Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor (Balıkesir Atatürk)
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