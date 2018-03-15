Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın programı belli oldu!
Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın perdesi, yarın oynanacak Adana Demirspor-Ümraniyespor karşılaşmasıyla açılıyor.
Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
18.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)
17 Mart Cumartesi:
13.00 Gaziantepspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Gaziantep)
13.00 Çaykur Rizespor-Adanaspor (Çaykur Didi)
15.30 Grandmedical Manisaspor-Gazişehir Gaziantep (Manisa 19 Mayıs)
15.30 Altınordu-Denizlispor (Bornova)
18 Mart Pazar:
13.00 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
15.30 Samsunspor-Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
18.00 MKE Ankaragücü-Eskişehirspor (Ankara 19 Mayıs)
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