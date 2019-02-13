Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
15 Şubat Cuma:
19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği: Sarper Barış Saka
16 Şubat Cumartesi:
13.30 Hatayspor-Adana Demirspor: Koray Gençerler
13.30 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok: Sinan Dereci
16.00 Altay-Boluspor: Erkan Engin
17 Şubat Pazar:
16.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep: Bülent Birincioğlu
16.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor: Caner Ak
19.00 Afjet Afyonspor-Giresunspor: Zorbay Küçük
19.00 Adanaspor-İstanbulspor: Özgüç Türkalp
18 Şubat Pazartesi:
19.00 Eskişehirspor-Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
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