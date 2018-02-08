Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta heyecanı! İşte program...
Futbolda Spor Toto 1. Lig'in 21. haftası, yarın Gaziantepspor-Adana Demirspor müsabakasıyla başlayacak.
Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 18.00'de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 21. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
18.00 Gaziantepspor-Adana Demirspor (Gaziantep)
10 Şubat Cumartesi:
13.00 Boluspor-Grandmedical Manisaspor (Bolu Atatürk)
13.00 Elazığspor-Denizlispor (Elazığ Atatürk)
15.30 Çaykur Rizespor-Altınordu (Çaykur Didi)
11 Şubat Pazar:
13.00 İstanbulspor-Ümraniyespor (Stat açıklanmadı)
13.00 Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Stat açıklanmadı)
15.30 Eskişehirspor-Akın Çorap Giresunspor (Yeni Eskişehir)
18.00 Balıkesirspor Baltok-MKE Ankaragücü (Balıkesir Atatürk)
12 Şubat Pazartesi:
18.00 Adanaspor-Gazişehir Gaziantep (5 Ocak Fatih Terim)
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