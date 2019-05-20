Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu raporu

Spor Toto 1. Lig'de Abalı Denizlispor'un şampiyon tamamladığı 2018-2019 sezonunda liderlik koltuğunda 4 farklı takım yer aldı. Ligde 33. hafta maçlarından sonra Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Denizlispor, son haftada Gençlerbirliği'ni geçerek mutlu sona ulaştı. Gençlerbirliği de geçen yıl Süper Lig'e veda ettikten sonra bu sezon tekrar Süper Lig vizesi aldı.

Sezon içinde 4 takımın ilk sırada bulunduğu ligde Gençlerbirliği 21, Abalı Denizlispor 10, Giresunspor 2 ve Osmanlıspor da 1 hafta zirvede kaldı.

Ligde Hatayspor, Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor, Süper Lig'e çıkacak 3. ekip olmak için play-off'ta mücadele edecek.



- Play-off'a kalan 2 ekip son haftada belli oldu



Son haftaya kadar play-off barajı içinde yer alan Altınordu, son haftada Giresunspor deplasmanından puansız dönünce Adana Demirspor rakibini geçerek play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı. Kardemir Karabükspor, Birevim Elazığspor ve Afjet Afyonspor lige veda eden ekipler oldu.



- 2 takım ceza aldı



Spor Toto 1. Lig'de 2 takım, puan silme cezası aldı. Lige veda eden Kardemir Karabükspor'a 3, Balıkesirspor Baltok'a ise 6 puan silme cezaları uygulandı.



- Seriler



Osmanlıspor'un 10 maçlık galibiyet serisi yakaladığı ligde, Gençlerbirliği 8 müsabakadan üst üste 3 puanla ayrıldı. Abalı Denizlispor ile Altınordu art arda 14 maç, Hatayspor 13, Osmanlıspor da üst üste 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Kardemir Karabükspor'un hiç galibiyetinin olmadığı ligde Giresunspor 12, Afjet Afyonspor, Boluspor ve İstanbulspor ise üst üste 7 müsabakada galibiyet alamadı.



- 2018-2019 sezonu raporu



En az kart gösterilen hafta: 34. hafta (26 sarı, 1 kırmızı)

En fazla kart gösterilen hafta: 13. hafta (60 sarı, 4 kırmızı)

Kırmızı kart gösterilmeyen haftalar: 21, 22, 24. ve 32. hafta

En fazla kırmızı kart gösterilen haftalar: 27. ve 31. hafta (6)

En fazla sarı kart gösterilen hafta: 13. hafta (60)

En az sarı kart gösterilen hafta: 34. hafta (26)

Futbolcuları en az kırmızı kart gören takımlar: Hatayspor, Gazişehir Gaziantep (1)

Futbolcuları en fazla kırmızı kart gören takım: Birevim Elazığspor

(11)

Futbolcuları en fazla sarı kart gören takım: Adana Demirspor (90)

Futbolcuları en az sarı kart gören takım: Eskişehirspor (61)

Skorların tasnifi: 306 maçın 75'i beraberlikle tamamlandı, 126'sı ev sahibi, 105'i de deplasman olmak üzere 231 maç bir takımın galibiyetiyle bitti ve maçlarda 20 ayrı skor görüldü.

En çok görülen skor: 1-0 (66)

Diğer skorlar: 1-1 (36), 2-1 (35), 2-0 (27), 0-0 (26), 3-1 (25), 3-0

(23), 4-0 (15), 3-2 (14), 2-2 (11) 4-1 (7), 5-0 (4) 5-1,

4-2,

6-0 (3),

6-1,

3-3,

4-3 (2) 7-1, 5-2 (1)

Beraberlik olmayan haftalar: 11. ve 33. hafta

En fazla beraberlik görülen hafta: 13. hafta (5)

Deplasmanda en farklı skorla galip gelen takımlar: Kardemir Karabükspor-Gazişehir Gaziantep (1-6), İstanbulspor-Altay, Birevim Elazığspor-Gazişehir Gaziantep (0-5)

Kendi sahasında en farklı skorla galip gelen takımlar: Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor (7-1), Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor, Altınordu-Kardemir Karabükspor, Abalı Denizlispor-Kardemir Karabükspor (6-0)

Ev sahibi takımların en başarılı olduğu hafta: 11. hafta (7 galibiyet, 2 yenilgi: 21 puan)

Deplasman takımlarının en başarılı olduğu hafta: 26. hafta (6 galibiyet, 1 beraberlik: 19 puan)

Ev sahibi takımların en başarısız olduğu hafta: 26. hafta (2 galibiyet, 1 beraberlik: 7 puan)

Deplasman takımlarının en başarısız olduğu haftalar: 11, 15, 17, 20, 22. ve 29. hafta (6 puan)

En az galip gelen takım: Kardemir Karabükspor (3)

En fazla galip gelen takım: Gençlerbirliği (22)

En fazla berabere kalan takım: İstanbulspor (13)

En az berabere kalan takım: Kardemir Karabükspor (3)

En fazla yenilen takım: Kardemir Karabükspor (31)

En az yenilen takım: Abalı Denizlispor (4)

En fazla gol atan takım: Abalı Denizlispor (67)

En az gol atan takım: Kardemir Karabükspor (10)

En fazla gol yiyen takım: Kardemir Karabükspor (112)

En az gol yiyen takım: Hatayspor (22)

Kendi sahasında en başarılı takımlar: Hatayspor (17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet: 35 puan) ve Gençlerbirliği (17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet: 35 puan)

Kendi sahasında en başarısız takım: Kardemir Karabükspor (17 maçta 3 beraberlik, 14 mağlubiyet: 3 puan)

Kendi sahasında en fazla galip gelen takım: Gençlerbirliği (11)

Kendi sahasında en az galip gelen takım: Kardemir Karabükspor (0)

Kendi sahasında en fazla berabere kalan takımlar: Abalı Denizlispor, Eskişehirspor, Adanaspor, Afjet Afyonspor (6)

Kendi sahasında en az berabere kalan takımlar: Gençlerbirliği, Osmanlıspor (2)

Kendi sahasında en fazla yenilen takım: Kardemir Karabükspor (14)

Kendi sahasında en az yenilen takımlar: Abalı Denizlispor, Hatayspor

(2)

Kendi sahasında en fazla gol atan takımlar: Abalı Denizlispor (33)

Kendi sahasında en az gol atan takım: Kardemir Karabükspor (7)

Kendi sahasında en fazla gol yiyen takım: Kardemir Karabükspor

(43)

Kendi sahasında en az gol yiyen takım: Hatayspor (10)

Deplasmanda en başarılı takım: Abalı Denizlispor (17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi: 39 puan)

Deplasmanda en başarısız takım: Kardemir Karabükspor (17 maçta 17 yenilgi: 0 puan)

Deplasmanda en fazla galip gelen takım: Abalı Denizlispor (12)

Deplasmanda en az galip gelen takım: Kardemir Karabükspor (0)

Deplasmanda en fazla berabere kalan takımlar: Giresunspor, İstanbulspor (9)

Deplasmanda en az berabere kalan takım: Kardemir Karabükspor (0)

Deplasmanda en fazla yenilen takım: Kardemir Karabükspor (17)

Deplasmanda en az yenilen takım: Abalı Denizlispor (2)

Deplasmanda en fazla gol atan takımlar: Abalı Denizlispor, Gazişehir Gaziantep (34)

Deplasmanda en az gol atan takım: Kardemir Karabükspor (3)

Deplasmanda en fazla gol yiyen takım: Kardemir Karabükspor (69)

Deplasmanda en az gol yiyen takım: Osmanlıspor (7)

Not: Takımların aldığı ceza puanları, değerlendirmeye katılmamıştır.



