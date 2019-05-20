Spor Toto 1. Lig Play Off Yarı Final hakemleri açıklandı
Spor Toto 1. Lig Play Off Yarı Final ilk maçlarının hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 22 Mayıs Çarşamba günü oynanacak yarı final ilk maçlarının hakemler şöyle:
19.00 Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor: Halil Umut Meler
21.00 Adana Demirspor - Hatayspor: Halis Özkahya
Play-off yarı final rövanş karşılaşmaları ise 26 Mayıs pazar günü oynanacak.
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