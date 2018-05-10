Spor Toto 1. Lig Play-Off VAR ve AVAR hakemleri açıklandı!
Spor Toto 1’inci Lig’de yarın oynanacak Play-off müsabakalarında görev alacak Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanları (AVAR) açıklandı.
Türkiye’de resmi olarak ilk kez online Video Hakem Teknolojisi’nin uygulanacağı maçlar ve hakemler şöyle;
YARIN
19:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor
VAR: FIRAT AYDINUS
AVAR: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
21:00 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Boluspor
VAR: CÜNEYT ÇAKIR
AVAR: BARIŞ ŞİMŞEK
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