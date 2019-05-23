Spor Toto 1. Lig play-off rövanşlarının hakemleri belli oldu!
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs Pazar günü oynanacak ve finale yükselecek takımları belirleyecek maçlarda görevli hakemler şunlar:
16.00 Hatayspor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler
21.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep: Hüseyin Göçek
Ümit Özat'tan Pote açıklaması...
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