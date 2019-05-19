Spor Toto 1. Lig play-off programı açıklandı!
Spor Toto 1. Lig play-off maç programı belli oldu.
22 ve 26 Mayıs tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakaların programı şöyle:
22 Mayıs Çarşamba
19.00 Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor (Gaziantep Stadyumu)
21.00 Adana Demirspor - Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim Stadyumu)
26 Mayıs Pazar
16.00 Hatayspor - Adana Demirspor (Antakya Atatürk Stadyumu)
19.00 Osmanlıspor - Gazişehir Gaziantep (Osmanlı Stadyumu)
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