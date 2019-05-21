Spor Toto 1. Lig play off maçları ne zaman?
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçları heyecanı başlıyor. Adana Demirspor, Gazişehir Gaziantep, Hatayspor ve Osmanlıspor, Süper Lig'e çıkacak son takım olabilmek için mücadele edecek. Peki, Spor Toto 1. Lig play off maçları ne zaman?
Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 24. kez uygulanacak play-off etabının yarı final ilk maçlarının ne zaman oynanacağı, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Organizasyonda Adana Demirspor, Gazişehir Gaziantep, Hatayspor ve Osmanlıspor, Süper Lig'e çıkacak son takım olabilmek için mücadele edecek. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Ligde 1978-1979 sezonundan itibaren 24. kez uygulanacak yükselme sistemiyle Süper Lig vizesi alacak son ekip, play-off maçları sonunda belirlenecek. Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçları yarın (22 Mayıs) oynanacak.
YARI FİNAL İLK MAÇLARI
Sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada bitirip play-off oynamaya hak kazanan ekipler, yarı finalde birbirlerine rakip oldu. Yarı final ilk maçlarında yarın Gazişehir Gaziantep ile Osmanlıspor, Adana Demirspor ile de Hatayspor karşı karşıya gelecek.
Yarı finalde rakiplerine üstünlük kuracak 2 takım, 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak final maçında Süper Lig'e yükselen son ekip olmak için karşılaşacak.
Spor Toto 1. Lig play-off mu¨sabakalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.
İlk maçların yarın, rövanş karşılaşmalarının ise 26 Mayıs Pazar günü oynanacağı yarı finalin programı şöyle:
22 Mayıs Çarşamba:
19.00 Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor (Gaziantep)
21.00 Adana Demirspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)
26 Mayıs Pazar:
16.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)
19.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep (Osmanlı)
BU ETABIN YABANCISI DEĞİLLER
Play-off'ta yer alacak 4 ekip de daha önce bu etapta mücadele etti. Adana Demirspor ile Osmanlıspor'un beşinci, Gazişehir Gaziantep'in dördüncü ve Hatayspor'un ise ikinci kez yer aldığı play-off'ta, sadece Adana Demirspor bir kez bu yolla Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Bu ekiplerden Hatayspor ile Adana Demirspor'un 25 sene önceki play-off eşleşmesinde Adana Demirspor rakibini mağlup etmeyi başarmıştı.
HATAYSPOR
En son 2001-2002'de 1. Lig'de yer aldıktan sonra bu sezon tekrar organizasyona dönen Hatayspor, daha önce 1993-1994 sezonunda play-off oynadı. Hatay temsilcisi, o sezon Ankara'da oynanan play-off müsabakalarının ilkinde Adana Demirspor'a 1-0 yenilerek elenmişti.
ADANA DEMİRSPOR
Bu sezon 5. kez play-off'ta mücadele edecek Adana Demirspor, daha önceki 4 play-off'un birinde mutlu sona ulaştı. 1993-1994'te 2 takımın Süper Lig'e yükseldiği play-off'ta ilk olarak Hatayspor'u saf dışı bırakan Adana Demirspor, daha sonra da Çanakkale Dardanelspor'u yenerek Süper Lig'e çıktı.
2012-2013'de Manisaspor'u, 2014-2015 sezonunda Antaylaspor'u geçemeyen Adana Demirspor, 2015-2016'da finalde Alanyaspor'a yenilerek Süper Lig'e çıkamadı.
OSMANLISPOR
Süper Lig'e tekrar dönme mücadelesi veren Osmanlıspor, bu sezon Adana Demirspor gibi 5. kez play-off'ta yer alacak.
Başkent temsilcisi daha önceki 4 play-off'ta da Süper Lig'e çıkamadı. 1997-1998'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a, 1998-1999'da Göztepe'ye, 1999-2000'de Torku Konyaspor'a ve 2013-2014'te de Samsunspor'a ilk maçlarda yenilen başkent ekibi, play-off'ta başarı sağlayamadı.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Play-off'ta 4. kez mücadele edecek Gazişehir Gaziantep, ilk olarak 1999-2000'de yer aldığı organizasyonda Çaykur Rizespor'u geçemedi.
2010-2011 sezonunda ve geçen sezon play-off finaline kadar yükselen Gaziantep temsilcisi Orduspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenildi.
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