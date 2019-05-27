Spor Toto 1.Lig play-off finalini Cüneyt Çakır yönetecek
Hatayspor ile Gaziantep Gazişehir arasında oynanacak, Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan Spor Toto 1.Lig play-off finalini Cüneyt Çakır yönetecek.
30 Mayıs Perşembe günü saat 21.45'te 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdülkadir Bitigen olacak.
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