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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
03.05.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig play-off finali ne zaman ve nerede yapılacak?

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Spor Toto 1. Lig play-off finali ne zaman ve nerede yapılacak?

Spor Toto 1. Lig'de heyecan dorukta. Spor Toto 1. Lig birincisi ve ikincisinin ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkacak üçüncü takımın belirleneceği play-off müsabakasının oynanacağı şehir ne tarih merak konusu oldu. Peki, Spor Toto 1. Lig play-off finali ne zaman ve nerede yapılacak?

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu play-off finali İstanbul'da yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in birincisi ve ikincisinin ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkacak son takım İstanbul'da belli olacak. İstanbul'da 30 Mayıs Perşembe günü oynanacak play-off final maçının stadı ve saati daha sonra açıklanacak.

55 puanlı Osmanlıspor, 53 puana sahip Gazişehir Gaziantep ve 52 puanlı Adana Demirspor'un play-off barajında girdiği son 3 haftaya 51'er puana sahip Altınordu ile Ümraniyespor'un yanı sıra 46 puanlı Boluspor play-off iddiasını sürdürüyor. Play-off barajındaki takımların konumlarını korumaya çalışacağı son 3 haftada bu ekipleri takip edenler de rakiplerinin puan kaybı yapmasını bekleyecek.

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