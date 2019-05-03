Spor Toto 1. Lig play-off finali ne zaman ve nerede yapılacak?
Spor Toto 1. Lig'de heyecan dorukta. Spor Toto 1. Lig birincisi ve ikincisinin ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkacak üçüncü takımın belirleneceği play-off müsabakasının oynanacağı şehir ne tarih merak konusu oldu. Peki, Spor Toto 1. Lig play-off finali ne zaman ve nerede yapılacak?
Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu play-off finali İstanbul'da yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in birincisi ve ikincisinin ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkacak son takım İstanbul'da belli olacak. İstanbul'da 30 Mayıs Perşembe günü oynanacak play-off final maçının stadı ve saati daha sonra açıklanacak.
55 puanlı Osmanlıspor, 53 puana sahip Gazişehir Gaziantep ve 52 puanlı Adana Demirspor'un play-off barajında girdiği son 3 haftaya 51'er puana sahip Altınordu ile Ümraniyespor'un yanı sıra 46 puanlı Boluspor play-off iddiasını sürdürüyor. Play-off barajındaki takımların konumlarını korumaya çalışacağı son 3 haftada bu ekipleri takip edenler de rakiplerinin puan kaybı yapmasını bekleyecek.
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