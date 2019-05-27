Spor Toto 1. Lig play off finali ne zaman? Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman?
Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off finalinin oynancağı tarih merak konusu oldu. Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Gazişehir Gaziantep, penaltılarda Osmanlıspor'u 9-8 yenerek finalde Hatayspor'un rakibi olmuştu. Peki, Spor Toto 1. Lig play off finali ne zaman? Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman?
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 yenen Hatayspor, ilk finalist oldu. Diğer yarı final maçında ise penaltı atışlarında Osmanlıspor'a 9-8 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep, finalde Hatayspor'un rakibi oldu. İşte, Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçına ilişkin detaylar...
Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off finalinin oynanacağı stat ve müsabaka saati açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasındaki final maçı 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle