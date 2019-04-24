Spor Toto 1. Lig' in yükselen yıldızı Hatayspor
Spor Toto 1. Lig'de 3. sırada bulunan ve Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Hatayspor, son 19 lig maçında sadece bir kez yenildi 11 kez kazandı ve 7 kez de rakipleriyle berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'e bu sezon yükselen ve oynadığı futbolla göz dolduran Hatayspor kaybetmeyi unuttu. Ligde son mağlubiyetini 10 hafta önce Gazişehir FK'ye karşı alan bordo beyazlılar son 19 maçta 11 galibiyet 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı. İlhan Palut'un öğrencileri 55 puanla 3. sırada bulunuyor. Bu sezon çıktığı maçlarda 45 gol atan Hatayspor kalesinde sadece 20 gol gördü.
En az gol yiyen takım
Spor Toto 1. Lig'de çıktığı 30 maçta sadece 20 gol yiyen Hatayspor bu alanda da zirvede. Lider Gençlerbirliği'nden bile 3 gol daha az yiyen bordo beyazlılar dikkatleri üzerine çekti. +25 averaja sahip olan Hatayspor bu alanda da Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'la zirveyi paylaştı.
Çeyrek finalde veda ettiler
Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Ligin lideri Başakşehir'i 4-1'lik skorla eleyerek çeyrek finale yükselen Hatayspor, Galatasaray karşısında 4-2 kazanmasına rağmen ilk maçtakı 2-0'lık yenilgi sebebiyle kupaya veda etti.
Kanatlarıyla uçuyor
Selim Ilgaz ve Caner Hüseyin Bağ gibi önemli kanat isimlerine sahip olan Hatay temsilcisi, ligde sadece bu iki isim üzerinden 20 gol üretti. Oynadığı futbolla alkışları üzerine alan Bağ, 28 maçta 4 gol, 4 asist yaparak göz doldurdu. 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Caner Hüseyin Bağ ayrıca Ziraat Türkiye kupasında 8 maça çıkmış ve 1 gol 1 asist üretmişti.
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