Spor Toto 1. Lig 33. hafta güncel puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği ile Abalı Denizlispor, ligi ilk 2'de bitirerek Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Gözler şimdi Play-off'ta yer alacak takımların belirlenmesi için oynanacak maçlarda. İşte, Spor Toto 1. Lig 33. hafta güncel puan durumu...
Son haftasına girilen ligde Hatayspor ile Osmanlıspor'un normal sezonu ilk 6'da bitirerek play-off'ta mücadele etmesi kesinleşti. Play-off'ta yer alacak diğer iki takım olabilmek için 3 ekip yarışıyor. 57 puanlı Altınordu, 56 puanlı Gazişehir Gaziantep ve 55 puanlı Adana Demirspor'dan ikisi, son hafta maçlarının ardından play-off'a kalacak.
Ligden düşecek takımlar ise daha önce netleşti. Afjet Afyonspor, Birevim Elazığspor ve Kardemir Karabükspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.
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