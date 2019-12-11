‘Spor Şehri Gaziantep’ projesinde son halka: Voleybol aday hakem kursu

Gaziantep Valiliği’nin 2018 yılında başlattığı ‘Spor Şehri Gaziantep’ projesi kapsamında organize edilen sportif faaliyetlere ve etkinliklere bir yenisi daha eklendi. İl genelinde yürütülen voleybol müsabakalarında görevlendirilmek üzere ‘voleybol aday hakem’ kursu düzenlendi. 60’a yakın hakem adayının katılımıyla 13-Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek kursun koordinatörlüğünü Enver Çinpolat, eğitmenliğini de İbrahim Tarum yapacak. Üç gün sürecek kurs sonunda başarılı olanlar, ilk etapta Gaziantep’teki müsabakalarda aday hakem olarak görevlendirilecek.

Voleybol İl Temsilcisi Behzat Şençay, ‘Spor Şehri Gaziantep’ projesine katkılarından dolayı Vali Davut Gül ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’a teşekkür borçlu olduklarını ifade ederek, “Sayın Valimizin bize ve de diğer tüm amatör branşlara göstermiş olduğu ilgiden ve destekten ötürü çok memnunuz. Biz de Türkiye’de sporun yükselen değeri olan voleybol branşında mümkün olduğunca çok sayıda organizasyon gerçekleştiriyoruz. Düzenlediğimiz aday hakem kursuna, gerekli evrakları tamamlayan 17-30 yaş arası kadın ve erkekler başvurabilecekler. Voleybol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ, Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu Başkanı Aziz Yener’e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay’a kursun düzenlenmesine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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