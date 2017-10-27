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'Spor İle Hayata Gülümse'

 Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen “Spor İle Hayata Gülümse” projesi kapsamında vatanları uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin çocukları ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocuklar Galatasaray Kulübünün de desteğiyle projenin bu haftaki programında Galatasaray – Fenerbahçe derbisini tribünden izlediler.

Hürriyet Haber
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Projenin bu haftaki programında Bayburt'tan gelecek çocuklar Trabzonspor Kulübü’nün misafiri olarak Pazar akşamı oynanacak Trabzonspor - Galatasaray derbisini tribünden izleme fırsatını bulacaklar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Spor İle Hayata Gülümse” Projesi ile vatanları uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin çocukları ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocuklar, spor müsabakalarını izleme ve başarılı sporcularla tanışma imkânı buluyorlar.
Proje ile çocukların sosyalleşebilmeleri, sportif faaliyetlerle ilgili hale gelebilmeleri ve duygusal açıdan desteklenebilmeleri amaçlanıyor. “Spor İle Hayata Gülümse” projesinde Türk Hava Yolları da çocukların ulaşım sponsorluğunu üstleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yeni hayata geçirilen projede önceki haftalardaki programlara katılan çocuklar Eskişehir’de oynanan Türkiye – İzlanda Milli Maçını, Ankara’da oynanan Gençlerbirliği – Beşiktaş maçını ve Fenerbahçe – Vakıfbank arasında oynanan Şampiyonlar Kupası voleybol maçını seyretme imkânını bulmuşlardı.

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