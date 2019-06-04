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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.06.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Spor dünyasından Ramazan Bayramı mesajları

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Spor dünyasından Ramazan Bayramı mesajları

Türkiye Basketbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Bayramlar, dini ve milli duyguların perçinlendiği, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı günlerdir. Tüm İslam alemi ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlarken, sağlık ve mutluluklar diliyorum."

Spor dünyasından Ramazan Bayramı mesajları

Galatasaray 

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde, Başkanı Mustafa Cengiz'in şu ifadelerine yer verildi:

"Milletimizin manevi değerlerinin ve tarihten gelen dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günlerinden olan Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile Ramazan Bayramı'nın camiamıza, sporcularımıza, taraftarlarımıza ve tüm halkımıza mübarek olmasını diler; herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, birlik ve beraberlik ortamı içinde nice güzel bayramlar temenni ederim."

Spor dünyasından Ramazan Bayramı mesajları

Beşiktaş

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ise siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan bayram mesajında şunları kaydetti:

"İnsanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının daha da güçlendiği, milli ve dini duyguların ön plana çıktığı bayramlar; inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği özel günlerdir. Küskünlerin barıştığı, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldığı, ailemiz, dostlarımız ve komşularımız ile olan bağımızı güçlendirdiğimiz bayramlar, ülkemizin birlik ve beraberliği için son derece önemlidir. Hep birlikte, sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, tüm camiamızın ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

Spor dünyasından Ramazan Bayramı mesajları

Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Ali Koç'un, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında, şu ifadeler yer aldı:

"Ramazan Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve büyük Fenerbahçe ailemize birlik ve beraberlik içinde, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum."

Spor dünyasından Ramazan Bayramı mesajları

Arsenal

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'in "Selamünaleyküm. Herkese hayırlı bayramlar. Sevgiyle kalın." ifadelerinin yer aldığı video mesajıyla Müslüman taraftarlarının bayramını tebrik etti.

Spor dünyasından Ramazan Bayramı mesajları

Barcelona

İspanya temsilcisi Barcelona da Türkçe hesabından "Barcelona olarak Türkiye'nin ve tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla İngiltere Futbol Federasyonu ile İngiliz ekipleri Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, West Ham United, Almanya'nın Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'nın Juventus, İskoçya'nın Celtic takımlarının aralarında yer aldığı çok sayıda kulüp, sosyal medya hesaplarından bayram mesajı paylaştı.

Spor dünyasından Ramazan Bayramı mesajları

Ramazan Bayramı dolayısıyla İngiltere Futbol Federasyonu ile İngiliz ekipleri Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, West Ham United, Almanya'nın Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'nın Juventus, İskoçya'nın Celtic takımlarının aralarında yer aldığı çok sayıda kulüp, sosyal medya hesaplarından bayram mesajı paylaştı.

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