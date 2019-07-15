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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.07.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Spor dünyasından 15 Temmuz mesajları

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Spor dünyasından 15 Temmuz mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Nihat Özdemir'in "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız" vurusunda bulunduğu mesajı şöyle:

"15 Temmuz; Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını ve bütünlüğünü yok etmeyi amaçlayan, anti demokratik bir düzen getirmek isteyen terör örgütü ve iş birlikçilerine tarihi bir tokattır.

15 Temmuz mermi, tank, bombalara karşı tek vücut göğsünü siper eden milletimizin gösterdiği direnişle, hainlere karşı kazandığı unutulmayacak, unutturulamayacak bir zaferdir.

15 Temmuz aynı zamanda, köklü tarihiyle yıkılmaz bir kale olan, hiçbir kuvvet karşısında diz çökmeyen yüce Türk milletinin özgürlük sembolüdür.

Ülke tarihinde görülmemiş ihanetin bertaraf edilmesine önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir liderlik duruşu göstermiştir.

Futbol ailemiz de, demokrasi mücadelemizde milletimizle birlikte katılmış, devletimizin yanında durarak milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkmıştır. Cumhuriyetimizle yaşıt olmaktan gurur duyan Federasyonumuz ve futbol ailesi, demokrasi anlayışla, darbelere karşı durmaya, bayrağına sahip çıkmaya da devam edecektir.

Bu ülke milletimize o kara günü yaşatan hainleri asla unutmayacak, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde şehit düşen kahramanlarını daima gönüllerinde yaşatacaktır.

Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzün üçüncü yılında kanlarıyla demokrasi destanını yazan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı, minnet ve şükranla yad ediyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. 

Türkiye Basketbol Federasyonu:

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bu vatan için can veren aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu:

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun mesajı şöyle:
“Ülkemiz bundan üç yıl önce; 15 Temmuz 2016 akşamında alçakça bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı.

Hain FETÖ'nün; Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve refahına yönelik saldırısına milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde benzeri görülmemiş bir direniş gösterdi. Demokrasi adına sergilediği kararlı duruşla Cumhuriyetine sahip çıkan halkımız tek bir vücut olurken, milli iradeye de sonuna kadar bağlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla demokrasi destanı yazan milletimizi bir kez daha kutluyorum. Bu uğurda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum.”

GALATASARAY:

Galatasaray Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden "Darbelerin karşısında demokrasinin yanındayız" başlıklı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde, demokrasi destanı yazan milletimize bir kez daha teşekkür
ediyor; aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

ANKARAGÜCÜ:

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Keçiörengücü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkent ekipleri, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla şehitleri rahmet ve minnetle andı.

MKE Ankaragücü Kulübünden yayımlanan mesajda, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. Milleti, ülkesi, bayrağı ve demokrasisi için canı pahasına meydanlara çıkmış ve hain darbe girişimini püskürtmüş kahraman şehitlerimizi minnet ile anıyor, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği Kulübünden "15 Temmuz 2016'da demokrasimize yapılan saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyor ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." paylaşımı yapıldı.

Osmanlıspor Kulübünün mesajında, "Darbelerin karşısında, demokrasinin yanındayız. 15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Keçiörengücü'nün 15 Temmuz mesajında ise şu ifadelere yer verildi:
"15 Temmuz'un yıl dönümünde, sahip olduğumuz en büyük gücün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu tekrar hatırlamalıyız. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

BEŞİKTAŞ:

Beşiktaş Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz" başlığı ile yayımlanan mesajda, "15 Temmuz'un yıl dönümünde sahip olduğumuz en büyük gücün; milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu tekrar hatırlamalıyız. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde; şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ALİ KOÇ:

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün resmi internet sitesinden 15 Temmuz mesajı yayınladı.

"15 Temmuz, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen FETÖ terör örgütünün hayata geçirdiği darbe girişimi olarak tarihimize kazınmıştır" diyen Koç, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Türk Milleti o gün Cumhurbaşkanımızın liderliği ve önderliğinde harekete geçmiş; Hükümeti, Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı askerleri ve Atamızın 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözleriyle büyük bir sorumluluk yüklediği vatandaşlarıyla, topyekün birlik ve beraberlik içerisinde bu hain saldırıya karşı koymuştur.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 3. yıl dönümünde, ülkemiz ve milletimizin tarihe geçen bu kutsal duruşunu bir kez daha saygıyla hatırlıyor; hayatını kaybeden tüm şehitlerimize rahmet diliyorum.
 
Sözde şike davası ile FETÖ terör örgütüne karşı mücadelenin ilk ateşini yakan ve bu yapılanmaya dair tepkisini tüm camiasıyla karşılarında dimdik durarak gösteren Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bir bireyi olarak tüm camiamız adına söylemek isterim ki; 
 
Türkiye Cumhuriyeti Atatürk’ün izinde ilelebet yaşayacak ve bu karanlık terör örgütlerine hiçbir zaman teslim olmayacaktır."

KONYASPOR:

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "15 Temmuz 2016 gecesi bir millet, topa, tüfeğe, tanklara ve ağır silahlara karşı gövdesini siper ederek bu hayasız akını durdurdu." denildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Ayakta ölmek dizüstü yaşamaktan daha onurludur' diyen milyonlarca vatan sevdalısı, bir saniye sonra ne olacağını dahi düşünmeden, plan yapmadan
sokaklara döküldü. O gece bu asil millet demokrasi ve halkın iradesinin üzerinde hiçbir gücün olmayacağını, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu, hain terör örgütüne, işbirlikçilerine bir kez daha hatırlattı. 15 Temmuz'da evinde oturmak yerine meydanlara çıkarak ölmeyi göze alan bu yüce milletin üzerine kurşunlar sıkıldı, gökyüzünden bombalar yağdırıldı, tanklar bedenlerini ezip geçti ama hiçbiri, gözlerinin önünde olup bitenlere rağmen geri adım atmadı. Yaşlılar, gençler, kadınlar ve çocuklar kurşunlara meydan okuyup tarihi yeniden yazdılar. 15 Temmuz Gecesinde kendi selalarını dinleyerek şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Yüce milletimizin direnişini saygıyla hürmetle selamlıyoruz." 

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. 

THF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Aziz milletimiz, 3 yıl önce gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişimine karşı çıkıp; milli iradeye, cumhuriyete ve demokrasiye sonuna kadar bağlı olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Milletimizin birliğine kast eden bu hain girişimi bir kez daha kınarken, '15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Demokrasinin yanındayız.' 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi. 

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