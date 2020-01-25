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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2020 - 12:12,Son Güncelleme:/

Spor kulüplerinden deprem seferberliği

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Spor kulüplerinden deprem seferberliği

Spor camiası, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve Malatya'da da şiddetli şekilde hissedilen 6.8 büyüklüğünden depremin ardından seferberlik ilan etti.

Türkiye, 24 Ocak akşamı saat 20.55'te Elazığ'dan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem 6.8 büyüklüğünde meydana geldi.

Spor camiası, 22 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve binden fazla vatandaşımızın ise yaralandığı depremin ardından tek yürek oldu.

İvedilikle harekete geçen birçok spor kulübü, bu hafta iç sahada ya da deplasmanda oynayacağı müsabakaların gelirlerini afet bölgesine bağışlama karar aldı.

Samsunspor, Bandırmaspor, Bahçeşehir Koleji Basketbol, Denizlispor ve Adana Demirspor, maçlarında elde edilecek gelirleri Elazığ ve Malatya'daki deprem mağdurlarına göndereceğini açıkladı.

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Sporcular ve kulüplerden Elazığdaki deprem için paylaşımlar
Sporcular ve kulüplerden Elazığ'daki deprem için paylaşımlar!

FENERBAHÇE'DEN YARDIM KAMPANYASINA KATILIM DAVETİ

Fenerbahçe Spor Kulubü, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremlerin ardından taraftarlarını afet bölgesi için başlatılan yardım kampanyasına katılmaya davet etti.

Sarı lacivertli ekip, Kadıköy Belediyesi tarafından başlatılan kampanyaya ilişkin söz konusu davetini kulübün resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Yapılan paylaşımda, "Elazığ ve Malatya için birlik olma zamanı! Kadıköy Belediyesi tüm yardımları bekliyor. Taraftarlarımızın ve halkın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kadıköy Belediyesi, afet bölgesine bağışlanmak üzerine tüm yardımların Kadıköy Belediyesi Başkanlık binasına getirilmesini rica etmişti.


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