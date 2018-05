Spor camiasından Anneler Günü mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Sınırsız sevgi, sonsuz sabır ve koşulsuz fedakarlıkları ile her zaman bizlerin yanında olan dünyanın en değerli varlıkları annelerimizin Anneler Günü'nü yürekten kutlar, tüm annelere en güzel dileklerimizi sunarız." denildi.



Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde ise başkan Hidayet Türkoğlu'nun mesajı yayımlandı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:



"Yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgi ve gösterdiği fedakarlıkla haklarını ödeyemeyeceğimiz, en kıymetli hazinemiz olan; başta sevgili annem ve eşim olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Annelerimiz her zaman çocuklarımızı spor yapmaya teşvik edip, onların sporla tanışmasına sağlayarak rol model olmuşlardır. Bizlerin her daim yanında olan, koruyan, kollayan, kol kanat geren, merhametin, fedakarlığın timsali olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü sevgi ve saygı ile kutlarım."



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada ise "Var olmamızda ve hayata tutunmamızda bizden emeklerini esirgemeyen, sonsuz sevgi ve şefkatleri ile hayatımıza değer katan, her daim iyi dilekleri ile en büyük destekçimiz olan kıymetli varlıklarımız, annelerimizin Anneler Günü'nü kutlar, tüm annelere en iyi dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.



"ÜÇ BÜYÜKLER"DEN MESAJ



Fenerbahçe Kulübü, resmi Twitter hesabından, "Sonsuz sevginin var olduğunu gösteren tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun." ifadesiyle Anneler Günü'nü kutladı.



Galatasaray Kulübü ise resmi internet sitesinde yayımladığı mesajda, "Koşulsuz sevgileri, sınırsız hoşgörüleri ve fedakarlıkları ile bizleri yetiştirerek hayata katan dünyanın en kıymetli varlıkları annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız." ifadelerine yer verdi.



Beşiktaş Kulübü adına kutlamayı başkan Fikret Orman yaptı. Fikret Orman'ın, kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında şunlar kaydedildi:

"Annelik makamı kutsal ve yüce bir makamdır. Annelerimize özel olarak kabul edilen sadece bugün değil, her gün onların bizler için yaptıkları fedakarlıkları hatırlamalı ve annelerimize hak ettikleri değeri vermeliyiz. Değerli Beşiktaşlı anneler... Sizler çocuklarımıza dürüstlüğü, öz güveni, saygıyı ve mütevazılığı aşılayarak Beşiktaşlı duruşumuzu ayakta tutan en önemli makamdasınız. Sizlerin çabası ve sevgisi oldukça bizler geleceğe güvenle bakmaya devam edeceğiz. Ülkemizi ve Beşiktaşımızı ayakta tutan sizlersiniz. Çocuklarımızı büyük fedakarlıkla büyüten annelerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunar, en büyük Beşiktaşlı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde hanım başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarım."