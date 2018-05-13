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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
13.05.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Spor camiasından Anneler Günü mesajı

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Spor camiasından Anneler Günü mesajı

Türkiye Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonları ile 'Üç büyükler' olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Sınırsız sevgi, sonsuz sabır ve koşulsuz fedakarlıkları ile her zaman bizlerin yanında olan dünyanın en değerli varlıkları annelerimizin Anneler Günü'nü yürekten kutlar, tüm annelere en güzel dileklerimizi sunarız." denildi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde ise başkan Hidayet Türkoğlu'nun mesajı yayımlandı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgi ve gösterdiği fedakarlıkla haklarını ödeyemeyeceğimiz, en kıymetli hazinemiz olan; başta sevgili annem ve eşim olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Annelerimiz her zaman çocuklarımızı spor yapmaya teşvik edip, onların sporla tanışmasına sağlayarak rol model olmuşlardır. Bizlerin her daim yanında olan, koruyan, kollayan, kol kanat geren, merhametin, fedakarlığın timsali olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü sevgi ve saygı ile kutlarım."

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada ise "Var olmamızda ve hayata tutunmamızda bizden emeklerini esirgemeyen, sonsuz sevgi ve şefkatleri ile hayatımıza değer katan, her daim iyi dilekleri ile en büyük destekçimiz olan kıymetli varlıklarımız, annelerimizin Anneler Günü'nü kutlar, tüm annelere en iyi dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

En anlamlı Anneler Günü mesajları ve sözleri için tıklayın
En anlamlı Anneler Günü mesajları ve sözleri için tıklayın


"ÜÇ BÜYÜKLER"DEN MESAJ

Fenerbahçe Kulübü, resmi Twitter hesabından, "Sonsuz sevginin var olduğunu gösteren tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun." ifadesiyle Anneler Günü'nü kutladı.

Galatasaray Kulübü ise resmi internet sitesinde yayımladığı mesajda, "Koşulsuz sevgileri, sınırsız hoşgörüleri ve fedakarlıkları ile bizleri yetiştirerek hayata katan dünyanın en kıymetli varlıkları annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız." ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş Kulübü adına kutlamayı başkan Fikret Orman yaptı. Fikret Orman'ın, kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında şunlar kaydedildi:
"Annelik makamı kutsal ve yüce bir makamdır. Annelerimize özel olarak kabul edilen sadece bugün değil, her gün onların bizler için yaptıkları fedakarlıkları hatırlamalı ve annelerimize hak ettikleri değeri vermeliyiz. Değerli Beşiktaşlı anneler... Sizler çocuklarımıza dürüstlüğü, öz güveni, saygıyı ve mütevazılığı aşılayarak Beşiktaşlı duruşumuzu ayakta tutan en önemli makamdasınız. Sizlerin çabası ve sevgisi oldukça bizler geleceğe güvenle bakmaya devam edeceğiz. Ülkemizi ve Beşiktaşımızı ayakta tutan sizlersiniz. Çocuklarımızı büyük fedakarlıkla büyüten annelerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunar, en büyük Beşiktaşlı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde hanım başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarım."

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