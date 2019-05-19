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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
19.05.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Spor camiasından 19 Mayıs mesajları

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Spor camiasından 19 Mayıs mesajları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri kutlama mesajı yayımladı.

Kutlama mesajları şöyle;

FUTBOL FEDERASYONU

"Ulusal kurtuluş mücadelesinin ilk kıvılcımını bundan 100 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, kazandıkları zaferleri Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak taçlandırdılar. Büyük Önder Atatürk, Cumhuriyetimizi onu koruyacak ve kollayacak genç nesillere emanet ederken, "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" ve "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" sözleri ile bu anlamlı günü Gençlik ve Spor Bayramı olarak milletimize armağan etti.

Cumhuriyet ile yaşıt olmaktan her zaman gurur duyan Türkiye Futbol Federasyonu, Atatürk'ün izinde spor ve futbolun gelişimi için her türlü katkıyı sunma misyonuna var gücüyle devam edecektir.

Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü olarak da kutladığımız, Türk tarihinin en önemli günlerinden birinin 100. yıl dönümünde; aziz milletimize bu eşsiz vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve şükranla yad ediyor; tüm gençlerimiz ve ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

TBF BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun'a çıkması, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur.

Cumhuriyetin sarsılmaz emanetçileri olan gençliğimiz, aydınlık yarınlarımızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatıdır. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek yarınlara hazırlayan uluslar, geleceğe de güvenle bakabilirler.

Bu anlamlı günü Türk gençliğine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor; ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

VOLEYBOL FEDERASYONU

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 günü Samsun'da başlattığı özgürlük hareketi ile ulus egemenliğine dayanan tam bağımsız bir Türkiye'nin temellerini atmış ve bu hareket, milletimizin azim ve kararlılıkla yürüttüğü milli mücadele ile zaferle taçlanmıştır.

Bu bağlamda Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 100. yıl dönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; başta gençlerimiz olmak üzere tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI FİKRET ORMAN

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesinin 100. yılının coşkusunu yaşıyoruz...

Cumhuriyet'e yaraşır yepyeni bir neslin zihinsel ve bedensel eğitiminde, Türk sporunun gelişiminde daima Ata'sının hizmetinde olan camiamız için Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilen bugün, çok daha anlamlı ve gurur verici bir tarihtir.

19 Mayıs'ı Türkiye'ye armağan eden en büyük Beşiktaşlı Atatürk'tür; 19 Mayıs'ı, Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir.

Kurucularımızdan Ahmet Fetgeri Aşeni'nin 1935 yılında kulübümüz adına yaptığı önerinin kanunlaşması sonrasında "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" büyük bir coşkuyla, büyük bir onurla nesillerden nesillere kutlanmaya devam etmektedir.
1981 yılından bu yana "Atatürk'ü Anma Günü" olarak da kutlanan bu anlamlı günde; Türk gençliğinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, Ulu Önderimiz Atatürk ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyorum."

GALATASARAY

"19 Mayıs 1919, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı gündür. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelenin başlangıcı olması açısından büyük önem taşıyan ve ulusumuzun bağımsızlık yolunda ilk adımını atmasını sağlayan 19 Mayıs 1919 tarihini; Türk gençliğine armağan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz.

Bu bağlamda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcının 100. yıl dönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan için mücadele etmiş tüm şehitlerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

FENERBAHÇE

"Aziz Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi, gurur kaynağımız Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusuna inancı ve kararlılığı ile Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümünü yaşıyoruz.

Bu anlamlı günü, bağımsızlık ve çağdaşlığın yılmayacak bekçileri olarak gördüğü Türk Gençliği'ne armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; Ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz.

Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz..."

TRABZONSPOR

"Kurtuluş Mücadelemizin 100. yıl dönümünde, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun! #19Mayıs2019"

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

"Milletimizin haklı mücadelesinin başladığı günün 100. Yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi anıyoruz.

19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun..."

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

"Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun!

Milli Mücadelemizin 100. Yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

ANTALYASPOR

"Milli mücadelemizin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

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