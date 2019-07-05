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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
ANKARA, (DHA)-
05.07.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Spor Bakanı Kasapoğlu: Amacımız Türkiye'nin bir spor ülkesi olması

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Spor Bakanı Kasapoğlu: Amacımız Türkiye'nin bir spor ülkesi olması

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2'nci Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcularla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin bir spor ülkesi olması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Modern tesislerimizi toplumun her kesimiyle buluşturup, daha yoğun bir şekilde kullanacağız. Hedefimiz hem spor yapan bir ülke olmak hem de sporda başarıyı pek çok branşta yakalamak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenen 2'nci Avrupa Oyunları'nda 2'si altın, 6'sı gümüş ve 7'si bronz olmak üzere 15 madalya kazanan milli sporcuları kabul etti. Bakanlık merkez binada gerçekleştirilen kabulde milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu, Jak Ali Harvey, Soner Demirtaş, Süleyman Atlı ve Evin Demirhan ile antrenörler yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada sporcularla ve teknik heyet ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Sizler ülkemizi her platformda başarıyla temsil etmenin gayreti içerisindesiniz. Bunu da gayet güzel bir şekilde başarıyorsunuz. Bu anlamda Belarus'taki 2'nci Avrupa Oyunları'nda 15 madalya kazanan, aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alan sporcularımız oldu. Bu önemli bir gelişme. Madalya alsın almasın tüm sporcu arkadaşlarımı, mücadele eden herkesi tebrik ediyorum. Madalya kazananları tabii ki ayrıca kutluyor, onlara nice başarılar diliyorum. Bundan sonraki organizasyonlarda ve olimpiyatlarda çok daha iyi bir seviyeye geleceğimize inanıyorum. Bunun göstergeleri var" dedi.

"AMACIMIZ TÜRKİYE'NİN BİR SPOR ÜLKESİ OLMASI"

Türkiye'nin yakın gelecekte spor ülkesi olmasını amaçladıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız sporcuya çok önem veren bir lider. Gerek tesisleşme gerekse de sporcuya olan yatırımda büyük bir dönüşümün ilk adımlarını attık ve bunun devamını da getireceğiz. Gerek futbolda gerek diğer branşlarda güzel gelişmeler var. 2020 Tokyo Olimpiyatları sürecinde federasyonlarımızla, kulüplerle birlikte çok ciddi çalışmalar var. Amacımız daha ileri yıllarda Türkiye'nin orta ve uzun vadede bir spor ülkesi olması. Sporcularımızın sadece bir branşta değil pek çok branşta emsal teşkil etmesi. Temel amacımız bu. Hedefimiz hem spor yapan bir ülke olmak hem de sporda başarıyı pek çok branşta yakalamak" diye konuştu.

"SPORA ÇOK CİDDİ YATIRIM YAPIYORUZ"

Hedeflere ulaşmada federasyon ve kulüplere önemli görevler düştüğünü ifade eden Bakan Kasapoğlu şunları söyledi:

"Gerek federasyonlarımız gerekse de kulüplerimizle alakalı olarak daha iyi, etkin yönetilmeleri ve başarıyı daha yüksek seviyelere taşımaları anlamında önemli birtakım değişimleri inşallah birlikte gerçekleştireceğiz. Federasyonlar bu noktada bizler için önemli. Federasyonlarımızın hem yönetim anlayışı, şeffaflık, yöneticilikte liyakat, kaynakların etkin kullanımı olsun pek çok alanda çok daha farklı noktalarda olması lazım. Zira ülke olarak spora her branşıyla çok ciddi yatırım yapıyoruz. Biz bunun karşılığının çok daha güzel ortaya çıkmasını bekliyoruz. Tıkanan noktaları yakın gelecekte aşacağız, buna inanıyoruz. Pek çok branşta başarıyı yakalayabilecek sporcu potansiyelimiz var. Bu anlamda sporcu ve gençlerimize her zaman güvendiğimizi ifade etmek istiyorum. Toplumumuzun sadece bir branşa değil pek çok branşa olan ilgisini artırmayı hedefliyoruz."

"BASKETBOLU ÜLKEMİZDE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye genelinde basketbol seferberliği başlattıklarını hatırlatarak, "Bakanlık olarak bu noktada çok güzel çalışmalarımız var. Geçtiğimiz günlerde açıkladık; basketbol seferberliği başlatıyoruz. İlk hedefimiz mahallelere, sokaklara, okullara 10 bin basketbol potası yapmak. Gençlerimizin basketbola olan ilgisini artırmaya ve başarılı gençler çıkarmaya yönelik uzun vadeli bir proje. Gerek sokak basketbolu gerekse de diğer çalışmalarla basketbolu yaygınlaştıracağız. Dev Adamları, Potanın Perilerini yakın gelecekte kazanacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"AMACIMIZ TOPLUMUN HER KESİMİYLE SPOR YAPMASI"

Toplumun her kesiminin spor yapmasını hedeflediklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Amacımız toplumun her kesimiyle kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla engellisi engelsizi spor yapması, spora erişiminin sağlanması. Modern tesislerimizi toplumun her kesimiyle buluşturup, daha yoğun bir şekilde kullanacağız. Geçtiğimiz günlerde antrenör alımı gerçekleştirdik. Yine antrenör alacağız. Sadece almakla yetinmeyeceğiz, gelişimlerini süreklilik arz eden bir şekilde takip edeceğiz. Hizmet içi eğitimlerle antrenörlerimize, sporcularımıza katkılar sağlayacağız ve spor yapan bir ülke haline geleceğiz. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladık. Bakanlığımızın tüm tesisleri MEB'e bağlı tüm okulların hizmetinde olacak. Öğrencilerimiz öğretmelerimiz idarecilerimiz bu yerlerden yararlanacak. Bunu taahhüt altına aldık. Yine bakanlığımıza bağlı gençlik merkezlerimiz, kamplarımız öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm toplumumuzun her daim hizmetinde olacak. Bununla ilgili bir açılımı 3 ay önce gerçekleştirdik. Tesislerimizin tümünü haklımızın yararlanacağı şekilde 7/24 hizmete açtık. Okullardaki yetenek taraması ve spora yönlendirme projesiyle yaklaşık 1,5 milyon öğrencimizin bu projeyle taramasını gerçekleştirdik. Bir kısmını elit sporcu havuzumuzda değerlendirmek üzere takibe aldık. Bu projeyi daha farklı boyutlara ulaştırmanın heyecanı içerisindeyiz. İnanıyorum ki yakın gelecekte pek çok branşta pek çok yeteneği izleyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplumun tüm kesimlerine hizmet etme gayretinde olduklarını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yeni bir sistem. Çok güzel artıları var, çok güzel kazanımlar var, hiçbir engele takılmadan ülkemizin yarınları adına daha büyük başarılara imza atacağız. Biz şanlı bir ecdadın torunlarıyız. Geçmişimiz pek çok zaferle başarıyla dolu ve bu şanlı medeniyetin torunları olarak bu başarıları yüksek noktaya taşıyıp ay yıldızlı bayrağımızı her daim en güzel şekilde temsil edeceğiz. Çabalarınızdan ötürü teşekkür ederim sizlere. Bakanlığımız sizin bakanlığınız. Gençlerin, sporcuların bakanlığı. Hem gönül kapımız açık hem de bakanlığımızın kapıları açık. Bu manada inşallah bu tür buluşmalarımızı sizlerin geleceğe yönelik planları, ihtiyaçlarınızı değerlendirme ve eksiklikleri giderme adına birlikteliklerimiz devam edecek. Yine sizi kamplarda ziyaret edeceğiz. Bazen müsabakalarınızda sizlerle birlikte olup kalplerimiz sizinle atacak."

Kabulün ardından milli boksör Busenaz Çakıroğlu, Bakan Kasapoğlu'na 2'nci Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporcuların imzasının olduğu forma hediye etti.

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