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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
dha
10.05.2018 - 17:32, Son Güncelleme:

Spor Bakanı Bak: "Sporun gücü terörü yenecek"

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Spor Bakanı Bak: "Sporun gücü terörü yenecek"

Diyarbakır Stadyumu’nda incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, stadın gelişen, büyüyen, güçlü Türkiye’nin eseri olduğunu belirterek, "Buranın insanlarına böyle güzel eser kazandırdık. Sporun gücü, terörü yenecektir. Terörün bıraktığı o kötü ortamları ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasını izlemek üzere Diyarbakır’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Bak, maçın yapılacağı Diyarbakır Stadyumu’nu gezdi. Bakan Bak’a Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla ve yetkililer eşlik etti.

Diyarbakır Stadyumu’nun 160 milyon liraya mal olduğunu kaydeden Bakan Bak, "Bugün Diyarbakır için önemli bir gün. 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadyumu, Ziraat Türkiye Kupası final maçına ev sahipliği yapıyor. Bu güzel stadyum 160 milyon liraya mal oldu. Türkiye’nin her yerinde şahane statlar yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. 34 tane yeni stadyum tamamlayacağız. Türkiye ve Türkiye Futbol Federasyonu, Euro 2024’e aday. Nisan ayı sonunda adaylık dosyamızı teslim ettik. Eylül ayında karar verilecek" diye konuştu.

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’DİYARBAKIRSPOR’UN SÜPER LİG’E DÖNMESİNİ ARZU EDİYORUZ’

Stadyumun büyüyen, gelişen ve güçlü Türkiye’nin eseri olduğunu belirten Bak, "Spor, barışın dilidir. İnsanlarımız futboldan keyif alıyor. Diyarbakırspor’un Süper Lig’e dönmesini arzu ediyoruz. Buranın insanlarına böyle güzel bir eser kazandırdık. Sporun gücü, terörü yenecektir. Bu noktada terörün bıraktığı o kötü ortamları ortadan kaldırıyoruz. Diyarbakır’ın gençleri, burada final oynayacak, şampiyonluklar yaşayacak. Dolayısıyla spor bizim için çok önemlidir" dedi.

Türkiye’nin spordaki hamlesini çok önemsediklerini dile getiren Bakan Bak, şunları söyledi:

"Diyarbakır halkının bu stadyuma sahip çıkmasını, burada yaşanan başarıları, Türk sporu için saymasını arzu ediyoruz. Bugün final oynayacak her iki takıma başarılar diliyorum. Güçlü, büyüyen, gelişen Türkiye’nin bir eseridir bu stadyum. Spordaki yatırımlarımızın bir yansımasıdır. Bu esere baktığımız zaman gurur duyuyoruz. Muhteşem bir atmosfer. Yürekten inanıyoruz, Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı Türkiye’miz kazanacak. Bu noktada heyecanlıyız, gururluyuz. Çünkü eserlerimizi ortada. Böylesi stadyumlar seyirciyle güzeldir. Diyarbakır’ın gençleri, inşallah burada çok daha güzel müsabakalar oynarlar. Barışın dilini, ülkemizin güzelliklerini hep birlikte yaşarlar."

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Diyarbakır Stadyumu’ndaki incelemelerinin ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nu makamında ziyaret etti.

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