Spor Arena’ya 41 yeni yazar

Türkiye’nin en güçlü ve en büyük spor platformu SPOR ARENA görülmemiş bir yeniliğe daha imza atıyor. Türkiye’nin dört bir yanından takımlarına gönül veren taraftarlar SPOR ARENA’da spor yazarlığına başlıyor. Mehmet Arslan, Mehmet Y.Yılmaz, Uğur Vardan, İbrahim Kutluay ve Uğur Meleke’den oluşan jüri futbol ve basketbol branşlarında yüzlerce adayın yazılarıyla katıldığı ‘TARAFTARINDAN’ projesinde kazanan adayları belirledi.

HAFTA SONU BAŞLIYOR

Jürinin belirlediği 41 yeni spor yazarı gönül verdikleri kulüpleriyle ilgili yorumlarını SPORARENA.COM adresinden yayınlayacaklar ve HÜRRİYET okurlarıyla buluşacaklar.

Türkiye’nin önde gelen camialarına hitap edecek olan 41 yeni yazarın yorumu bu hafta sonundan hurriyet.com.tr adresinde olacak.