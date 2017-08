Spor Arena’dan büyük sürpriz! 10 Haziran’ı bekleyin

Son yılların en yükselen trend’lerinden espor ve oyun dünyası için stadyumda gerçekleşen ilk etkinlik olan Chapter serisinin 5.si festival konseptinde 10 Haziran’da Beşiktaş JK ve Multiplayer organizasyonuyla ve Monster Energy’nin katkılarıyla Vodafone Park’a yayılacak.

Festival, yeni nesil spor dalı espor turnuvalarından Samsung FIFA Ligi Finalleri, Sennheiser CS:GO Türkiye Şampiyonası Finalleri, Point Blank 2. Sezon büyük finalinin yanı sıra Spor Arena’nın sponsor olduğu Spor Arena Battlegrounds maçlarıyla devam edecek. Bu önemli organizasyonda Spor Arena’nın espor uzmanı Koray Durkal'ın yanı sıra önemli isimleri de Vodafone Park'ta yer alacak.

Chapter V, Türkiye’de ilk kez resmi olarak bir etkinlikle işbirliği sağlayan, oyun tutkunlarının yakından takipçisi olduğu “Twitch” üzerinden canlı yayınlanacak.

Festival akışında katılımcılar, online oynanacak final maçlarının coşkusunu stadyum ortamında deneyimleyecek ve ödüllü turnuvalara katılabilecek. Türkiye’de en çok ilgi gören oyunlardan biri olan Sennheiser CS:GO (Counterstrike)Türkiye Şampiyonası’nın final maçının gerçekleşeceği festivalde oyun tutkunları takipçisi olduğu Ahmet “Jahrein” Sonuç” Tuna “Pintipanda” Aksen, Ferit “wtcnn” Karakaya, Enis Kirazoğlu başta olmak üzere bir çok oyun fenomenleriyle tanışma fırsatı elde edecek.

Multiplayer kurucu ortağı ve ekran yüzü Merthan Yalçın festivalin eSpor ve oyun dünyası açısından önemini şu şekilde açıklıyor ”Dünya’da dev bir sektör haline gelen eSpor ve dijital oyun dünyasının Türkiye’de de büyük bir potansiyeli var. Biz de Multiplayer olarak tüm oyun duayenlerinin katılımı ile bu mecrayı takip eden herkesi bir araya getiriyoruz. Amacımız tüm katılımcılara farklı teknolojik deneyimler yaşatmak.”

Festival Enis Kirazoğlu ve Tuna Aksen’in anlatımlarıyla Twitch.tv/multiplayer üzerinden an be an canlı yayınlanacak.

Festivale biletleri bynogame.com adresinde. Ayrıca katılımcılar oyun içi ekipmanları ile de bilet satın alabilecekler. Kapı açılış: 11.00