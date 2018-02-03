Spor Arena Plus'ı dünya konuşuyor
Spor yayıncılığında yepyeni bir dönem başlatan SporArena Plus, Beşiktaşlı futbolcu Pepe ile röportajı ve birbirinden çarpıcı dosyalarıyla sadece Dergilik’te yerini alırken, Spor Arena Plus dünyada da büyük yankı uyandırdı.
Spor dünyasına farklı açılardan ışık tutmaya çalışan Spor Arena Plus'a ilgi gittikçe artıyor.
Beşiktaşlı futbolcu Pepe ile gerçekleştirilen röportajı kapağa çıkan Spor Arena Plus büyük ses getirdi.
İspanya'nın önemli spor gazetelerinden biri olan Marca Gazetesi, Spor Arena Plus'ta yer alan Real'in eski yıldızı Pepe röportajının haberini, İspanyol okuyucularına ulaştırdı.
Ayrıca Yunan gazetesi Gazzetta da Pepe'nin, 'Bayern'i yenebiliriz' sözünü başlık alarak okurlarına böyle paylaştı.
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