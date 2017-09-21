SPOR ARENA ile sporun içindesin!

Spor Arena'dan muhteşem uygulama... Sporun adresi artık sporun her alanında bir 'tık' uzağınızda. Üstelik sadece futbol değil basketbol ve voleybol haberleri ve tüm diğer spor branşları ile ilgili en güncel spor gelişmelerini Spor Arena mobil uygulaması ile takip edebilirsin.



Spor Arena mobil uygulaması ile;



- Favori takımını seçerek takımınla ilgili gelişmeleri takip edebilir, puan durumu ve haftalık maçlar ile ilgili bilgi edinebilir, canlı maç sonuçlarını anında takip edebilirsin.



- Canlı maç anlatımları ve canlı skor özelliği ile spor heyecanını gerçek zamanlı yaşayabilirsin.



- Tüm ligler ve maçlar ile ilgili, canlı sonuçlar, gol bilgileri ve daha birçok detayda anlık bildirimi kendin seçebilirsin.



- Spor Toto Süper lig, Premier lig, La liga, Bundesliga, Şampiyonlar ligi, Uefa Avrupa ligi ve diğer futbol ligleri ile ilgili maç istatistikleri, takımlardan transfer gelişmeleri, fikstür, puan durumu, canlı maç sonuçları gibi bilgileri takip edebilirsin.



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