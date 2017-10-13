İşte o açıklamalar...

Ali Koç:

"10 Ekim 2017'de kulübümüzün genel sekreterliğine hitaben, 'Kulübümüzün şerefli tarihine yakışır bir biçimde, şeffaf ve tüm adaylar açısından adil bir ortamda gerçekleşeceğine yürekten inandığım kulüp başkanlığı seçimine yönelik hazırlıklarda kullanmak üzere kulübümüzün mevcut üye listesine ihtiyacım hasıl olmuştur.' resmi yazısı ile kulübümüzün mevcut üye listesinin, üyelerimizin iletişim bilgileriyle birlikte şahsımla paylaşılması yönünde başvurumu yapmıştım. Konuya ilişkin olarak, söz konusu listenin kanuni gerekçeler nedeniyle şahsımla paylaşılamayacağını genel sekreterimizden sözlü olarak öğrenmiş bulunmaktayım. Yine genel sekreterimiz tarafından resmi ret cevap yazısının iletileceği bilgisi de tarafıma verilmiştir."

Konunun basın yoluyla kamuoyu gündemine taşınmasının ardından kendisine üye bilgilerini ulaştırmak adına harekete geçen kongre üyelerine ve taraftarlara teşekkür eden Ali Koç, şunları kaydetti:

"Adaylık çalışmalarıma dair hazırlanmakta olan internet sitesi ve sosyal medya hesaplarımız hayata geçirilinceye kadar değerli görüş, öneri ve üye bilgilerinizi bizlere

'iletisim@fenerbahceliyiz.net' adresi üzerinden iletebilirsiniz. Fenerbahçe'mize zarar vermemek adına, zorunlu olmadıkça açıklama yapmama yönündeki kararlılığımı bu vesileyle bir kez daha hatırlatır, anlayışınız için teşekkür ederim."

Mahmut Uslu:

Fenerbahçe'nin resmi siteden yaptığı açıklama şu şekilde:

Öncelikle ifade etmek isterim ki Sayın Ali Koç, 10 Ekim 2017 tarihli talep yazısı ile ilgili olarak beni aramamıştır. Daha önce özel bir konu ile ilgili kendisini telefon ile aramış ve fakat görüşememiş olmamız üzerine Sayın Ali Koç dün akşam beni bu konu ile alakalı olarak telefon ile aramıştır. Özel konunun konuşulması sonrasında Sayın Ali Koç söz konusu talep yazısından bahsetmiş, ben de kendisine kulübün ilgili birimlerinin konuyu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değerlendirdiklerini ve neticeden kendisinin yazılı olarak bilgilendirileceğini söyledim. Sayın Ali Koç da telefon görüşmemizde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılacak değerlendirmenin olumsuz olabileceğini hususunun kendi hukukçuları tarafından da benzer şekilde değerlendirildiğini bana ifade etmiştir. Esasen bu değerlendirme son derece doğrudur. Fenerbahçe Spor Kulübü, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sistemi ve alt yapısı türünün en iyi örneklerindendir. KOÇ HOLDİNG sistemi ve alt yapısı da büyük ölçüde Fenerbahçe Spor Kulübü sistem ve alt yapısına benzemektedir.

Aramızdaki konuşma kesinlikle resmi bir görüşme olmayıp, dostluk çerçevesinde yapılmış bir görüşmedir. Bu görüşmede açıkladığım şahsi düşüncem, kulübün resmi görüşü değildir. Sayın Ali Koç ile aramızda geçen bu konuşma esaslı unsurları çarpıtılmak suretiyle Ahmet Ercanlar imzası ile bugün Hürriyet Gazetesinde yayınlanmıştır. Ahmet Ercanlar bu konuşmaya taraf değildir ve haberleştirdiği içerik kendisine benim tarafımdan da verilmemiştir.

Benim için üzücü olan husus Sayın Ali Koç ile aramızda geçen ve hiçbir resmi niteliği bulunmayan telefon görüşmesi içeriğinin basına maksatlı olarak sızdırılması ve bunun üzerinden bir mağduriyet algısı yaratılmasıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü kurumsal tasarruflarını yetkili organları eli ile yasa ve tüzük hükümlerine uygun bir şekilde ifa etmektedir. Kurumsallık ihtiva etmeyen bir telefon konuşması üzerinden mağduriyet algısı yaratmak son derece yakışıksızdır.