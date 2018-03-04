Spor Arena+ 1 dergi 10 dünya
Dergilik’ten okunabilen dijital dergi Spor Arena Plus, dopdolu içeriğiyle sporseverlere ‘1 Dergi, 10 Dünya’ ayrıcalığı sunuyor. Mart sayısında 30’u aşkın yazarın yazıları ile İlkay Gündoğan ve Ergin Ataman röportajları yer alıyor.
DİJİTAL dergi Spor Arena Plus’ın mart sayısı 186 sayfadan oluşan dopdolu içeriği ve 10 farklı kapağıyla sporseverlere, ‘1 Dergi, 10 Dünya’ ayrıcalığı sunuyor. Dergilik uygulamasıyla akıllı telefon ve tablet bilgisayarlardan okunabilen Spor Arena Plus’ta, Sedat Ergin, Uğur Meleke, Rüştü Reçber, Hüseyin Özkök, Orhan Uluca, Aras Bayram, Tolga Kuru, Çetin Cem Yılmaz ve Kanat Atkaya gibi 30’u aşkın yazarın yazılarının yanı sıra özel haberler de yer alıyor. Dergide yer alan bazı konular şöyle:
- 3 HOCA, 3 KARAKTER: TERİM, GÜNEŞ VE KOCAMAN
- ‘BATUHAN KARADENİZ’ SENDROMU YAKTI!
- 20 KULÜP KAZANIYOR, DÜNYA BAKIYOR
- İSTATİSTİK MİNİ ETEĞE Mİ BENZER?
- TÜRK FUTBOLUNUN KADERİNİ DEĞİŞTİREN MAÇ
NAİM İLE 2 GÜN
BENER Onar, geçtiğimiz aylarda yitirdiğimiz Naim Süleymanoğlu ile geçirdiği 2 günü anlattı: “O, dünya çapında bir efsaneydi ama bunu ona ne kadar hisettirdik. Naim sanki biraz kırgın gitti bu dünyadan.”
SOSYAL MEDYA MİLYONERLERİ
SERCAN Güçlü, Neymar’ın Instagram’dan sadece 1 ayda 34 milyon Euro’yu nasıl kazandığını yazdı. Diğer ünlü sporcuların ve kulüplerin şubat ayında en çok ses getiren paylaşımları da Spor Arena Plus’ta.
SPOR ARENA PLUS NASIL İNDİRİLİR?
SPOR Arena Plus, Dergilik uygulamasıyla IOS ve Android işletimli akıllı telefonlardan ve tablet bilgisayarlardan indirilerek okunabiliyor.
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