Spor Arena+ 1 dergi 10 dünya

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Sıradaki Haber:Süper Lig puan durumu ve 24. haftada alınan sonuçlar

Spor Arena
04.03.2018 - 22:23, Son Güncelleme:

Spor Arena+ 1 dergi 10 dünya

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Dergilik’ten okunabilen dijital dergi Spor Arena Plus, dopdolu içeriğiyle sporseverlere ‘1 Dergi, 10 Dünya’ ayrıcalığı sunuyor. Mart sayısında 30’u aşkın yazarın yazıları ile İlkay Gündoğan ve Ergin Ataman röportajları yer alıyor.

DİJİTAL dergi Spor Arena Plus’ın mart sayısı 186 sayfadan oluşan dopdolu içeriği ve 10 farklı kapağıyla sporseverlere, ‘1 Dergi, 10 Dünya’ ayrıcalığı sunuyor. Dergilik uygulamasıyla akıllı telefon ve tablet bilgisayarlardan okunabilen Spor Arena Plus’ta, Sedat Ergin, Uğur Meleke, Rüştü Reçber, Hüseyin Özkök, Orhan Uluca, Aras Bayram, Tolga Kuru, Çetin Cem Yılmaz ve Kanat Atkaya gibi 30’u aşkın yazarın yazılarının yanı sıra özel haberler de yer alıyor. Dergide yer alan bazı konular şöyle:

- 3 HOCA, 3 KARAKTER: TERİM, GÜNEŞ VE KOCAMAN

- ‘BATUHAN KARADENİZ’ SENDROMU YAKTI!

- 20 KULÜP KAZANIYOR, DÜNYA BAKIYOR

- İSTATİSTİK MİNİ ETEĞE Mİ BENZER?

TÜRK FUTBOLUNUN KADERİNİ DEĞİŞTİREN MAÇ

NAİM İLE 2 GÜN

BENER Onar, geçtiğimiz aylarda yitirdiğimiz Naim Süleymanoğlu ile geçirdiği 2 günü anlattı: “O, dünya çapında bir efsaneydi ama bunu ona ne kadar hisettirdik. Naim sanki biraz kırgın gitti bu dünyadan.”

SOSYAL MEDYA MİLYONERLERİ

SERCAN Güçlü, Neymar’ın Instagram’dan sadece 1 ayda 34 milyon Euro’yu nasıl kazandığını yazdı. Diğer ünlü sporcuların ve kulüplerin şubat ayında en çok ses getiren paylaşımları da Spor Arena Plus’ta.

SPOR ARENA PLUS NASIL İNDİRİLİR?

SPOR Arena Plus, Dergilik uygulamasıyla IOS ve Android işletimli akıllı telefonlardan ve tablet bilgisayarlardan indirilerek okunabiliyor.

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