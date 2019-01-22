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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.01.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Xabi Alonso'nun davası ertelendi!

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Xabi Alonso'nun davası ertelendi!

İspanya'daki Madrid İl Mahkemesi, vergi kaçırmakla suçlanan eski İspanyol futbolcu Xabi Alonso hakkındaki davayı, yasa değişikliğinden kaynaklanan bir sebepten dolayı erteleme kararı aldı.

Madrid İl Mahkemesi, 2010-2012 yıllarında vergi kaçırmakla suçlanan ve Savcılık tarafından hakkında 5 yıl hapis ile 4 milyon Euro para cezası talep edilen Xabi Alonso ile ilgili davayı erteledi.

Mahkeme, 2012 yılında yapılan bir yasa değişikliğiyle Alonso hakkındaki suçlamaların 2 ila 6 yıl hapis cezası içerdiğini hatırlatarak, 5 yıldan fazla olan cezalara başka bir mahkemenin bakması gerektiğini belirtti. Mahkemenin yürüteceği yasal araştırma sonrasında davaya bakmaya yetkili olup olmadığına karar vereceği bildirildi.

Xabi Alonso'nun avukatları da anlaşma yoluyla davanın en kısa sürede sonuçlanmasını istemelerine rağmen davanın ertelenmesini saygıyla karşılayıp, mahkemenin vereceği kararı bekleyeceklerini açıkladı. Üç ayrı mali suçtan vergi kaçırmakla suçlanan Xabi Alonso'nun davasında eski futbolcunun mali danışmanı ve danışmanı da yargılanıyor.

38 yaşındaki Alonso, mevcut durumda Real Madrid 14 Yaş Altı Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. 

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