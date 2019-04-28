Fenerbahçe, Daçka'yı 15 sayı farkla geçti!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 87-72 yendi.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak
Darüşşafaka Tekfen: Kartal Özmızrak 5, Brown 10, Peiners 14, Evans 16, Eric 7, Mert Akay, Berk Demir 3, Doğuş Özdemiroğlu 2, Emircan Koşut, Muhammed Baygül, Kidd 15
Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 6, Melih Mahmutoğlu 13, Datome 14, Melli 8, Vesely 10, Ahmet Düverioğlu 9, Egehan Arna, Sinan Güler 7, Sloukas 5, Green 11, Barış Hersek 4, Efe Ergi Tırpancı
1. Periyot: 14-25
Devre: 34-42
3. Periyot: 50-66
Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki 22. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Tekfen ise 15. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Öte yandan, geçen sezon Darüşşafaka forması giyen Scottie Vilbekin, karşılaşmayı tribünden izledi.
Ayrıca karşılaşmanın 32. dakikasında sakatlık yaşayan Fenerbahçe Beko forvetlerinden Luigi Datome, müsabakaya devam edemedi.
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