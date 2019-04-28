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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
28.04.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Daçka'yı 15 sayı farkla geçti!

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Fenerbahçe, Daçka'yı 15 sayı farkla geçti!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 87-72 yendi.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

Darüşşafaka Tekfen: Kartal Özmızrak 5, Brown 10, Peiners 14, Evans 16, Eric 7, Mert Akay, Berk Demir 3, Doğuş Özdemiroğlu 2, Emircan Koşut, Muhammed Baygül, Kidd 15

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 6, Melih Mahmutoğlu 13, Datome 14, Melli 8, Vesely 10, Ahmet Düverioğlu 9, Egehan Arna, Sinan Güler 7, Sloukas 5, Green 11, Barış Hersek 4, Efe Ergi Tırpancı

1. Periyot: 14-25
Devre: 34-42
3. Periyot: 50-66

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki 22. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Tekfen ise 15. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Öte yandan, geçen sezon Darüşşafaka forması giyen Scottie Vilbekin, karşılaşmayı tribünden izledi.

Ayrıca karşılaşmanın 32. dakikasında sakatlık yaşayan Fenerbahçe Beko forvetlerinden Luigi Datome, müsabakaya devam edemedi. 

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Fenerbahçe, Daçkayı 15 sayı farkla geçti

 

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