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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
26.01.2019 - 17:46, Son Güncelleme:

Türk Telekom'dan Sakarya'ya çift hane fark!

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Türk Telekom'dan Sakarya'ya çift hane fark!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Türk Telekom, sahasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 76-53 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Zafer Yılmaz, Serhat Büker, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Türk Telekom: Landesberg 11, Ender Arslan 9, Metin Türen 3, Campbell 15, Stimac 5, Yunus Emre Sonsırma 3, Nusret Yıldırım 10, Redding 9, Kaya Peker 8, Fikret Can Akın, Polat Kaya 3

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Etou 14, Şafak Edge, Alp Karahan 9, Bora Hun Paçun 6, Uğur Dokuyan 5, Wilbekin 6, Edogi 9, Burak Eşlik 4, Tevfik Akdamar

1. periyot: 23-13
Devre: 43-27
3. periyot: 60-45

En Çok Oynanan Bahis
  • 784Beşiktaş - Fenerbahçe
    3
    MS2
    1,20
    5132kez oynandı
Hemen Oyna
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Karşılaşmada ilk basket 2. dakika dolarken misafir takım oyuncusu Uğur Dokuyan'dan geldi. Maça iki takım da özellikle hücumda kötü başlarken ilk 3 dakika konuk ekibin 4-3 üstünlüğünde geçildi. Karşılaşmada dengeyi bulan Türk Telekom, Metin Türen'in basketiyle 5. dakikayı 10-7 üstün geçti. Stimac ve Landesberg ile pota altını iyi kullanan ev sahibi ekip, ilk çeyreğin bitimine 3 dakika kala farkı 8 sayıya (17-9) çıkardı. Bu dakikadan sonra da üstünlüğünü sürdüren Türk Telekom, çeyreği 23-13 önde kapattı.

Türk Telekom ikinci çeyreğe Ender Arslan'ın 3 sayılık basketiyle başladı. Ender Arslan'ın sayısından sonra duraklayan ev sahibi ekip sayı bulamazken konuk takımı skoru 26-18'e getirdi. Savunma ribauntlarında başarısız olan başkent ekibi, konuk takımın hatalarını iyi değerlendirerek ilk yarının son 5 dakikasına 35-20 önde girdi. Kaya Peker'in girmesiyle pota altında daha etkili olan Türk Telekom, 40-22'lik skorla devrenin bitimine 3 dakika kala üstünlüğünü devam ettirdi. Nusret Yıldırım'ın 3 sayılık basketiyle 43-25'lik skoru yakalayan Ankara ekibi, devreyi 43-27 önde bitirdi.

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol üçüncü çeyreğe Alp Karahan'ın 3 sayılık basketiyle başlarken ev sahibi ekip buna Ender Arslan ile karşılık verdi. Konuk ekip, 3 sayılık basketlerine devam ederken aradaki farkı da 9 sayıya (45-36) indirdi. Sakarya temsilcisi, Edogi'nin basketiyle 11-2 seri yakaladı ve çeyreğin bitimine 5 dakika kala skoru 45-38'e getirdi. Farkın azalmasının ardından toparlanan Türk Telekom, hızlı hücumda Redding ile basket bularak skoru 50-38'e taşıdı. Bu periyodun son 2 dakikasına 53-41 önde giren Türk Telekom, çeyreği 60-45 üstün tamamladı.

Son çeyreğe konuk ekip ön alanda baskı yaparak başlamasına rağmen Türk Telekom oyun disiplininden kopmadı ve farkı giderek açtı: 68-48. Türk Telekom maçın son 5 dakikasına 20 sayılık farkla girdi: (71-51) Bu dakikadan sonra iki takım da oyun disiplininden koparken Türk Telekom, aradaki farkın kapanmasına izin vermedi. Karşılaşmanın son 2 dakikasına 73-53 önde giren başkent ekibi, müsabakayı 76-53 kazandı. 

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