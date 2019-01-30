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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA
30.01.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Ocak 2019'a James Harden damgası!

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Ocak 2019'a James Harden damgası!

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu James Harden, 2019'un ocak ayında çıktığı 14 maçta, 50 sayı barajını 3 kez geçti ve 43.6 sayı ortalamasıyla oynadı.

Rockets'ın 2018'de normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan gardı James Harden, yeni yılın ilk ayında kariyerinin "unutulmazlar" bölümüne eklenecek bir performans sergiledi.

Aralık ayında "Batı Konferansı'nda ayın oyuncusu" seçilen 29 yaşındaki basketbolcu, ocak ayındaki eşine zor rastlanan istatistikleriyle de ayın oyuncusu ödülünün en güçlü adayı olarak göze çarpıyor. Harden, ocakta forma giydiği 14 maçta 43.6 sayı, 8.7 ribaunt, 7.6 asist, 2.1 top çalma ve 1.2 blok ortalamalarını tutturdu.

İkinci önemli skor opsiyonu Chris Paul'ün oynamadığı 21 Aralık'tan 27 Ocak'a kadar Rockets'ı sırtlayan Harden, ocak ayında 40 sayı barajını 8, 50 sayı barajını ise 3 kez geçti.

Ocakta 57, 58 ve 61 sayılık maçlar oynayan Harden, 1963'te bunu başaran Wilt Chamberlain'den bu yana bir ay içinde 3 defa 55 sayı barajını geçen ilk NBA oyuncusu oldu.

Kariyeri boyunca 14 karşılaşmada 50 sayılık performans sergileyen Harden, NBA tarihinde 50 sayı barajını en fazla geçen oyuncular listesinin 5. sırasındaki Rick Barry'yi yakaladı.

Rockets, Harden'ın bu olağan dışı performansına rağmen ocak ayını 8 galibiyet, 6 mağlubiyetle tamamladı.

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- Bir ayda 3 kariyer rekoru

NBA'deki 10. sezonunu geçiren Harden, ocak ayında sayı, üç sayılık basket ve serbest atış istatistiklerinde kariyerinin en üst noktasına çıktı.

Rockets'ın 135-134 kazandığı 3 Ocak'taki Golden State Warriors maçında 10 üç sayılık basket atan Harden, kariyerinde ilk kez bunu başardı.

ABD'li basketbolcu, 23 Ocak'ta 114-110 galip ayrıldıkları New York Knicks deplasmanında kaydettiği 61 sayı ve 22 serbest atış isabetiyle de kariyer rekorlarını kırdı.

- Chamberlain ve Jordan ile kıyaslanan istatistikler

Ocakta ortalama 38.8 dakika süre alan Harden, dakika başına 1.12 sayı sığdırdı. Toplam 610 sayı kaydeden Harden, 1987'nin mart ayında 600 sayı barajını geçen Michael Jordan'dan beri bunu başaran ilk NBA oyuncusu oldu.

Ayı 43.6 sayı ortalamasıyla tamamlayan Harden, Wilt Chamberlain'in maç başına 45.8 sayı attığı 1963'ün mart ayından bu yana bir ayda en yüksek sayı ortalamasına ulaşan oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Harden, en az 10 karşılaşma oynanan aylar hesaba katıldığında NBA tarihinin bir aydaki 7. en yüksek sayı ortalamasına ulaştı. Bu alandaki en iyi 6 istatistik de Chamberlain'e ait.

29 yaşındaki basketbolcu, 13 Aralık 2018'den itibaren oynadığı 24 karşılaşmada da 30 sayının altına düşmedi. Harden böylece 65 (1961-1962 yılları), 31 (1962) ve 25 (1960) maçla lig tarihinin en uzun 30 sayılık serilerinin sahibi Chamberlain'in arkasından 4. sıraya yerleşti.

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