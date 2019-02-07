Ergün Penbe: "UEFA Kupası'nı alırken bizde amatör ruh ön plandaydı"

Ergün Penbe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kupayı kazandıkları dönemde kendilerindeki amatör ruhun daha yoğun olduğunu belirterek, "Bütçeler arttı, yabancı sayısı arttı ama başarı yok. Bunda amatör ruhun ön plana çıktığını düşünüyorum. Biz profesyonel oyunculardık ama amatör ruh bizde çok ön plandaydı. Bugün bazı oyuncuların parası 2 gün yatmayınca sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bizim 8 ay para almadığımız dönemler olmuştu. Bu karakter ve duruştan kaynaklanıyor. En azından Avrupa'da farklı yerlerde olmamız gerekiyor ama geriye giden bir futbol karakterimiz var şu anda." diye konuştu.

UEFA Kupası'nın Türkiye'de birçok unsuru değiştirdiğini dile getiren Penbe, "Bizim adımıza birçok şeyi değiştirdi. Bugün hala tanınıyorsak hala bizden bahsediliyorsa bu kupanın önemi olduğunu düşünüyorum. Avrupa'ya giden Türk futbolcuların önünün açılması adına da bu kupa önemli rol oynadı. Bu kupayı biz getirdiğimiz için bizim için ayrı bir mutluluk." ifadelerini kullandı.



- "Diagne'nin Galatasaray'da ne yapacağını ben de merakla bekliyorum"



Galatasaray'ın devre arasında yaptığı transferlerle eksiklerini giderdiğini ve bunun meyvesini ligin ilerleyen dönemlerde alacağını söyleyen Ergün Penbe, şunları aktardı:

"İkinci yarılar hep zor olmuştur. Telafisi olmayan hatalar yaptığınız zaman geri dönüşü olmuyor. Çünkü artık ligin boyu kısalıyor. Galatasaray santrafor ve stoperdeki sıkıntılarını devre arasındaki transferlerle kapattı. Bunun meyvesini ilerleyen maçlarda alacağını düşünüyorum. Devre arası transferinin uyum süreci zorludur. Uyumdan sonra çok daha farklı bir Galatasaray izleyebiliriz. Nagatamo'nun gelmesi, Marcao'nun, Diagne ve Mitroglou'nun olması önemli. Diagne, Kasımpaşa'daki performansını Galatasaray'da gösterebilir mi bu bir soru işareti. Ligin 17 haftasında çok güzel performans sergiledi, kalitesini tartışmaya gerek yok. Diagne'nin Galatasaray'da ne yapacağını ben de merakla bekliyorum. Bazen çok iyi oyuncu getirirsiniz aşı tutmayabilir, bu da şansa bağlı. Emre Akbaba da geldikten sonra daha farklı bir Galatasaray izleyeceğimizi düşünüyorum."

En Çok Oynanan Bahis 147 Galatasaray - Trabzonspor 3 MS1 1,55 8993 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 147 Galatasaray - Trabzonspor 3 11,55 %96,63 X3,35 %1,88 23,85 %1,50

- Hakan Ünsal: "Kupanın tekrar Türkiye'ye gelmesi mümkün gözükmüyor"



Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcularından Hakan Ünsal ise futbol dünyasında maddi açıdan ilerleme olmasına rağmen oyuncu kalitesinde düşüş olduğunu belirterek, "Maliyetlerin artması, paranın çok daha fazla gidiyor olması o dönemde UEFA Kupası alınarak konulan çıtaya yaklaştırmayı gerektirirken daha da uzaklaştırmaya başladı. Her yıl daha da uzaklaşıyoruz. Bu işin kötü tarafı. Bugün futbolun içinde çok daha fazla para var ama oyun kalitesi ve oyuncu kalitesinde düşme var. O günkü şartlarla bugünkü şartlar mukayese edilemez, bugün daha iyi durumda futbol. Yerli oyuncu sayısının fazla olmadığı bir yerde bu kupanın tekrar Türkiye'ye gelmesi mümkün gözükmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın yeni transferi Diagne'nin sarı-kırmızılı ekibi şampiyon yapabilecek kapasitede bir oyuncu olduğunu ifade eden Ünsal, şunları kaydetti:

"Galatasaray'da en önemli eksik önde forvet olmamasıydı. Onun üstüne savunma organizasyonunu da değiştirdiler. Marcao ve Lyundama çok iyi. Hem ligde hem UEFA'da önemli katkı sağlayacak oyuncular. Savunmanın daha iyi olmasını sağlayacaktır, işi fark ettirecek oyuncular ise Diagne ve Mitroglou. Diagne, Kasımpaşa'daki formunu devam ettirirse hem gol kralı olacak hem de takımı da şampiyon yapacak kadar etkili bir oyuncu ama UEFA Kupası'nı tekrar getirmeye sağlayacak mı derseniz orada bir soru işareti var. Ligde Diagne, Mitroglou işin şeklini değiştirebilir."

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